Công nghệ bề mặt Anodize ED cùng tiêu chuẩn công nghiệp JIS chính là nền tảng cho nỗ lực mang đến nhôm Nhật giá trị cao cho người Việt của Maxpro.jp.

Bề mặt khung cửa tham gia trực tiếp vào diện mạo công trình, đồng thời tiếp xúc với nắng, nước mưa, bụi và các tác nhân trong môi trường. Khi lựa chọn vật liệu cho nhiều năm sử dụng, bài toán không dừng ở màu sắc của mẫu mới. Một màu nhôm đẹp vì thế cần đi cùng lớp bảo vệ phù hợp, để khung cửa giữ được nét hoàn hảo qua năm tháng.

Maxpro.jp công bố ứng dụng Anodize ED cho thanh nhôm sản xuất tại nhà máy LIXIL VINA, thuộc Tập đoàn LIXIL Nhật Bản. Dây chuyền xử lý Anodize ED tại nhà máy LIXIL được cấp bằng sáng chế độc quyền và có tên là TEXGUARD với nguyên lý kết hợp lớp oxit tạo bằng quá trình anod hóa với lớp phủ điện di.

Cấu trúc lớp bảo vệ bề mặt trong tài liệu Anodized ED của LIXIL VINA. Hình: LIXIL VINA.

Bề mặt Anodize ED giúp bảo vệ và gìn giữ vẻ đẹp khung cửa

Theo quy trình kỹ thuật 7 bước của LIXIL, công đoạn Anod hóa hình thành lớp oxit nhôm bền vững, kết hợp với các phản ứng hóa học để tạo nên những sắc màu đặc trưng. Tiếp đó, công nghệ ED tạo lớp phủ acrylic bảo vệ bề mặt. Cuối cùng, quá trình gia nhiệt lên đến 180°C giúp lớp phủ đóng rắn, tăng khả năng chống chịu trước các tác động của môi trường.

Sự kết hợp này không chỉ tạo nên màu sắc thẩm mỹ mà còn mang đến lớp bảo vệ bền vững, vượt trội so với phương pháp tạo màu đơn thuần trên bề mặt.

Sơ đồ của LIXIL VINA thể hiện sự khác biệt giữa xử lý anod và cấu trúc có thêm lớp phủ ED. Hình: LIXIL VINA.

Nền tảng JIS cho chất lượng nhôm Nhật

LIXIL VINA, đơn vị sản xuất thanh nhôm MAXPRO.JP, đã công bố chứng nhận JIS H4100 và JIS H8602. Trong đó, H4100 quy định yêu cầu đối với thanh nhôm đùn ép; H8602 tập trung vào lớp phủ kết hợp anod hóa và hữu cơ, gắn với khả năng chống ăn mòn và chịu thời tiết.

Theo thông tin doanh nghiệp, bề mặt nhôm MAXPRO.JP đáp ứng JIS H8602 Class A1. Đây là cấp dành cho môi trường ngoài trời khắc nghiệt, có mức phơi nhiễm tia cực tím cao, bao gồm khu vực sát biển chịu ảnh hưởng mạnh của các hạt muối theo gió.

Với những bộ cửa ở mặt tiền hay ban công hướng biển, Class A1 là căn cứ quan trọng để lựa chọn lớp bảo vệ phù hợp. Khả năng chống ăn mòn và chịu thời tiết của bề mặt nhôm góp phần gìn giữ màu sắc, độ hoàn thiện của khung và cánh cửa trong quá trình sử dụng.

Các chứng nhận JIS được LIXIL VINA công bố, gồm H4100, H8601 và H8602. Chủ thể chứng nhận là đơn vị sản xuất. Hình: LIXIL VINA.

Lựa chọn cho resort và nhà ở ven biển Việt Nam

Dọc bờ biển Việt Nam, những ngôi nhà và khu nghỉ dưỡng có nhiều lợi thế để mở rộng tầm nhìn, đón ánh sáng và kết nối với cảnh quan. Các bộ cửa hướng ra sân vườn, ban công hay bãi biển cũng thường xuyên tiếp xúc với nắng gió và hơi muối. Vì vậy, lựa chọn nhôm cần dung hòa vẻ đẹp kiến trúc với khả năng thích ứng trước điều kiện tự nhiên.

Từ những đặc tính này, Maxpro.jp là một lựa chọn đáng cân nhắc cho resort, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố tại các đô thị biển. Sự kết hợp giữa Anodize ED và JIS H8602 Class A1 hướng đến việc bảo vệ phần nhôm, hạn chế phai màu và ăn mòn, giúp bộ cửa duy trì diện mạo trong thời gian khai thác.

Cửa nhôm Maxpro.jp tại Resort Bãi Dài Phú Quốc. Ảnh công trình: MAXPRO.JP.

Với resort, những bộ cửa bền đẹp góp phần giữ gìn hình ảnh chỉn chu của không gian nghỉ dưỡng. Với nhà phố ven biển, lợi ích nằm ở khả năng duy trì vẻ hài hòa của ngôi nhà và hạn chế nhu cầu xử lý hư hỏng bề mặt. Những giá trị này được phát huy khi bộ cửa được lựa chọn, gia công, lắp đặt và chăm sóc phù hợp với môi trường sử dụng.

Bằng công nghệ Anodize ED và nền tảng JIS, MAXPRO.JP hướng đến giá trị bền vững từ những yêu cầu thiết thực của công trình Việt: giữ màu trước nắng, bảo vệ nhôm trước hơi muối và gìn giữ vẻ đẹp kiến trúc theo thời gian.

(Nguồn: LIXIL Việt Nam)