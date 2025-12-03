Người thân của các hành khách trên MH370 vẫn hy vọng tìm ra máy bay mất tích. Ảnh: EFE.

Báo Telegraph dẫn thông báo sáng nay (3/12) của Bộ Giao thông Malaysia cho biết, công ty Anh - Mỹ Ocean Inifity sẽ tiến hành thăm dò vùng biển sâu từ cuối tháng này. Việc thăm dò diễn ra không liên tục trong tổng cộng 55 ngày. "Cuộc tìm kiếm sẽ được thực hiện tại một khu vực được đánh giá là có khả năng tìm thấy máy bay cao nhất, theo thỏa thuận dịch vụ được ký kết vào ngày 25/3/2025".

Máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8/3/2014, chưa đầy một giờ sau khi cất cánh. Một số mảnh vỡ được cho thuộc về máy bay này đã dạt vào bờ biển châu Phi và các đảo ở Ấn Độ Dương trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, hộp đen ghi âm chuyến bay chưa bao giờ được tìm thấy và không ai có thể xác định được điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay chở 239 người đó.

Hồi tháng 3, nội các Malaysia đã phê duyệt một thỏa thuận "không tìm thấy, không lấy phí" với Ocean Infinity để tìm kiếm máy bay mất tích tại một khu vực rộng 15.000km2 ở phía nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, kế hoạch thăm dò dự kiến vào thời điểm đó đã bị hủy bỏ do thời tiết xấu. Theo thỏa thuận, Ocean Infinity chỉ nhận được 56 triệu bảng Anh (gần 74,2 triệu USD) nếu định vị được MH370.

Một cuộc tìm kiếm đa quốc gia trước đó trên diện tích 74.000km2 đã bị hủy bỏ vào năm 2017. Năm 2018, Ocean Infinity cũng mở một cuộc tìm kiếm riêng với các phương tiện tự hành dưới nước nhưng phải từ bỏ nỗ lực này sau 3 tháng. Kể từ đó, Ocean Infinity đã nâng cấp đội tàu, triển khai các phương tiện tự hành dưới nước và tàu nổi không người lái sử dụng công nghệ định vị bằng sóng âm độ phân giải cao, lập bản đồ đáy biển được tăng cường bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các mảnh vỡ tiềm ẩn trong địa hình sâu và phức tạp.