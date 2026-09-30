Máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Ảnh: Sputnik

Hãng RT dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết thành viên bị thương đã được đưa tới cơ sở y tế để điều trị. Máy bay không mang vũ khí và rơi xuống khu vực không có người sinh sống. Một ủy ban thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã được cử tới hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo báo Moscow Times, thông tin chưa được kiểm chứng từ các kênh tin tức trên Telegram có liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh Nga tiết lộ máy bay ném bom có ​​thể đã rơi do cháy và nổ động cơ. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga chưa đưa ra bình luận về nguyên nhân có thể dẫn đến vụ tai nạn.

Theo các video xuất hiện trên mạng xã hội, được cho là ghi sau khi vụ rơi máy bay xảy ra, khói bốc lên cuồn cuộn từ chiếc máy bay đang bốc cháy.

HIện trường máy bay rơi. Ảnh: Moscow Times

Tu-95 là máy bay ném bom chiến lược cỡ lớn do Liên Xô thiết kế, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1952. Đây vẫn là máy bay động cơ cánh quạt tuabin được sản xuất hàng loạt nhanh nhất thế giới.

Trong cuộc xung đột tại Ukraine, Nga đã sử dụng Tu-95 để phóng tên lửa hành trình Kh-101 nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Tu-95 là một phần trong bộ ba hạt nhân chiến lược của Nga, có khả năng mang và phóng tên lửa trang bị đầu đạn nhiệt hạch.