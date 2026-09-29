Tokyo trải qua 34 ngày mưa liên tiếp. Ảnh: NHK

Tờ Japan Times dẫn tin từ cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết thủ đô Tokyo đã liên tục mưa hàng ngày kể từ hôm 27/8. Các cơn bão đang tiến gần, dải mưa mùa thu kéo dài và vùng áp thấp góp phần khiến thời tiết ẩm ướt kéo dài.

Lượng mưa lớn nhất trong chuỗi ngày mưa hiện nay rơi vào ngày 21/9, khi khu vực trung tâm Tokyo hứng 156mm mưa. Theo Kyodo, tổng lượng mưa tại trung tâm Tokyo tính đến hết ngày 28/9 đạt 629mm, gần gấp 3 lần lượng mưa trung bình của cả tháng 9. Mưa cũng bao phủ nhiều khu vực ở miền đông và miền tây Nhật Bản trong ngày 29/9.

Tại Echizen thuộc tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản, lượng mưa vượt 30mm trong vòng một giờ vào sáng sớm 29/9. Đợt mưa kéo dài này dự kiến chưa kết thúc ngay.

Dự báo mưa sẽ tiếp diễn chủ yếu tại miền đông Nhật Bản cho đến khoảng ngày 1/10, một phần do ảnh hưởng của dải mưa mùa thu vẫn còn tồn tại. Dải mưa mùa thu ở Nhật Bản thường gây ra những đợt thời tiết bất ổn kéo dài khi các khối không khí theo mùa tương tác với nhau trên lãnh thổ nước này.

Đợt mưa kéo dài cũng khiến lượng ánh nắng mặt trời tại Tokyo xuống mức thấp kỷ lục. Trong tháng qua, khu vực trung tâm Tokyo chỉ ghi nhận tổng cộng 46,8 giờ có nắng, tương đương 36% mức trung bình hằng năm trong cùng thời kỳ. Trong chuỗi ngày mưa kéo dài đến ngày 28/9, vốn bao trùm phần lớn khoảng thời gian trên, có 14 ngày hoàn toàn không có ánh nắng.