Kaliningrad nằm tách rời với phần lãnh thổ chính của Nga. Ảnh: BBC

Theo hãng tin Anadolu, trong một tuyên bố trên kênh Telegram, Đại sứ quán Nga tại London đưa ra cảnh báo trên nhằm phản hồi các thông tin do truyền thông Anh đăng tải về khả năng NATO phong tỏa Kaliningrad hoặc không công nhận chủ quyền của Nga đối với khu vực này.

“Những người ủng hộ kế hoạch phong tỏa hoặc tấn công Kaliningrad không nên ảo tưởng về hậu quả. Bất kỳ hành động quân sự nào của Anh hoặc NATO nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ bị đáp trả bằng mọi phương tiện mà Nga có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân”, đại sứ quán Nga nhấn mạnh.

Đại sứ quán Nga nhắc lại rằng Moscow “không tìm kiếm đối đầu với NATO và châu Âu cũng như không có ý định tấn công”. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo những bên lựa chọn khơi mào một cuộc xung đột như vậy “không nên có bất kỳ ảo tưởng nào” rằng Nga sẽ không đáp trả tương xứng.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách rời của Nga bên bờ biển Baltic, nằm giữa Ba Lan và Lithuania.

Tuần trước, Đại sứ quán Nga tại Paris cũng đề cập tới những gì Moscow gọi là “các tuyên bố khiêu khích liên quan khả năng lực lượng NATO tấn công vùng Kaliningrad hoặc phong tỏa đường tiếp cận khu vực này”. “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện trong tay để bảo vệ lãnh thổ của mình và nếu bất kỳ nỗ lực nào được thực hiện nhằm triển khai những kế hoạch như vậy, việc đáp trả sẽ là không thể tránh khỏi và manng tính áp đảo".