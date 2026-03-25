Ảnh minh họa: Flyworcester

Chuyến bay số hiệu 1129 khởi hành từ sân bay T.F. Green vào sáng 24/3 dự kiến đến sân bay JFK ở New York (Mỹ). Sự cố xảy ra ngay trong quá trình cất cánh, khi máy bay đã va chạm với một con chó sói đồng cỏ trên đường băng.

Dù phi cơ vẫn tiếp tục bay lên sau cú va chạm, tổ bay đã nhanh chóng quyết định quay đầu trở lại điểm xuất phát chỉ khoảng 15 phút sau đó để đảm bảo an toàn.

Erin Drozda, hành khách trên chuyến bay, cho biết cô nghe thấy một tiếng va đập mạnh ngay lúc máy bay rời đường băng.

"Chúng tôi đang ở trên không khoảng 10-15 phút thì cơ trưởng thông báo rằng máy bay đã đâm phải một con chó sói đồng cỏ và phải quay trở lại. Lúc đầu, chúng tôi cứ nghĩ đó là một câu nói đùa vì hiếm khi nghe thấy chuyện như vậy", cô kể lại.

Khi máy bay hạ cánh an toàn, các đội cứu hộ đã chờ sẵn trên đường băng. Nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra phần mũi máy bay, rồi yêu cầu toàn bộ hành khách rời khỏi khoang để thực hiện kiểm tra toàn diện, theo Foxbusiness.

Sau khoảng 30 phút chờ đợi trong nhà ga, hành khách được thông báo rằng máy bay không gặp vấn đề nghiêm trọng và có thể tiếp tục hành trình. Chuyến bay sau đó cất cánh trở lại vào khoảng hơn 8h30 và hạ cánh an toàn xuống sân bay JFK lúc 9h06 (giờ địa phương).

Sự cố khiến một số hành khách bị lỡ chuyến bay nối chuyến. Erin Drozda cũng không kịp chuyến bay đến Costa Rica. Tuy nhiên, cô đã được hỗ trợ đổi sang chuyến bay khác vào ngày hôm sau.

Đại diện sân bay T.F. Green cho biết, vụ việc không ảnh hưởng đến các chuyến bay khác trong khu vực. Trong khi đó, JetBlue khẳng định quyết định quay đầu được đưa ra vì muốn đảm bảo an toàn, sau khi có báo cáo va chạm với động vật hoang dã trong quá trình cất cánh.

Hãng cũng nhấn mạnh chuyến bay đã hạ cánh an toàn và không có bất kỳ hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương.