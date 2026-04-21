Bạn đã bao giờ thắc mắc vì sao tiếp viên hàng không vừa chăm sóc mình chu đáo lại đột nhiên “biến mất”, nhất là trên các chuyến bay đường dài?

Câu trả lời nằm ở những không gian kín đáo, cách âm, nơi họ tranh thủ chợp mắt để duy trì sự tỉnh táo trong suốt hành trình.

Khu vực nghỉ ngơi của phi hành đoàn trên máy bay Airbus A380. Ảnh: Telegraph

Không gian ẩn giữa bầu trời

Trong những chuyến bay dài, ít ai biết rằng, phi công, tiếp viên hàng không có thể luân phiên nghỉ ngơi trong một căn phòng bí mật được thiết kế riêng.

Đây là khu vực ngoài phạm vi của hành khách, được bố trí khéo léo phía trên hoặc dưới khoang hành khách, với lối vào thường được giấu sau những cánh cửa hoặc tấm vách trông rất bình thường.

Bên trong là các giường tầng nhỏ gọn, kích thước tương đương giường đơn, có rèm che riêng tư, hệ thống điều hòa và cách âm tốt. Một số khu nghỉ thậm chí còn được trang bị hệ thống giải trí tương tự khoang hành khách, theo Telegraph.

Đối với phi hành đoàn, đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là “trạm phục hồi năng lượng” quan trọng. Trong một chuyến bay kéo dài khoảng 10 giờ, tiếp viên có thể di chuyển tới 15.000 bước – tương đương một ngày làm việc cường độ cao dưới mặt đất.

Luân phiên nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn

Trên các chuyến bay siêu dài, phi hành đoàn được chia thành nhiều nhóm để luân phiên nghỉ. Trong khi một nhóm phục vụ hành khách, nhóm còn lại sẽ vào khu nghỉ để ngủ hoặc thư giãn.

Theo chia sẻ của một tiếp viên hàng không đường dài, việc nghỉ ngơi không đơn thuần là để “lấy sức” mà còn là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp.

“Khi có nhiễu động, chúng tôi vẫn phải thắt dây an toàn ngay cả khi đang nằm trong khu nghỉ. Nếu xảy ra sự cố, toàn bộ phi hành đoàn phải lập tức quay lại làm việc”, cô cho biết.

Một tiếp viên khác tiết lộ rằng, họ thường mặc đồ thoải mái khi nghỉ, nhưng luôn dành vài phút chỉnh trang trước khi quay lại khoang hành khách.

Tinh thần đồng đội cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu một người ngủ quên, đồng nghiệp sẽ gọi qua hệ thống liên lạc nội bộ hoặc trực tiếp đến đánh thức, đảm bảo lịch làm việc không bị gián đoạn.

Khoang nghỉ của phi hành đoàn trên máy bay Boeing 787 Dreamliner của Qantas. Ảnh: Telegraph

Hiện nay, những chuyến bay dài nhất thế giới có thể kéo dài tới 19 tiếng đồng hồ. Trong tương lai gần, con số này còn có thể tăng lên khi các hãng hàng không triển khai các đường bay thẳng xuyên lục địa, không điểm dừng.

Một chuyến bay kéo dài 17 tiếng đồng hồ như chặng London (Anh) – Perth (Australia) đã là thử thách lớn đối với phi hành đoàn. Công việc của họ không chỉ dừng lại ở việc phục vụ mà còn bao gồm đảm bảo an toàn, xử lý tình huống và duy trì trải nghiệm hành khách suốt hành trình.

Lịch trình làm việc cũng được tính toán kỹ lưỡng. Phi công, tiếp viên hàng không thường bắt đầu ca làm từ nhiều giờ trước khi cất cánh, sau đó luân phiên nghỉ ngơi trên không và có thời gian hồi phục sau khi hạ cánh. Một vòng bay khứ hồi có thể kéo dài tới 5 ngày.

Mỗi hãng hàng không có thiết kế khu nghỉ khác nhau tùy theo loại máy bay. Máy bay Boeing 787, Boeing 777 và Airbus A350 của Singapore Airlines thường có khu vực nghỉ ngơi cho phi công với hai giường tầng. Trong khi đó, khu nghỉ của tiếp viên thường nằm ở phía sau hoặc giữa thân máy bay.

Không phải lúc nào phi hành đoàn cũng ngủ ngay khi vào khu nghỉ, nhiều người chọn đọc sách hoặc xem phim để thư giãn.

Nhưng sau nhiều giờ làm việc liên tục ở độ cao hơn 10.000m, những “phòng ngủ bí mật” ấy chính là nơi giúp họ tái tạo năng lượng, để tiếp tục phục vụ và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trên bầu trời.