Khoảnh khắc máy bay hạ cánh khẩn cấp trên đường phố. Ảnh: The Sun

Những người đi làm trên tuyến đường Interstate 78 đã trải qua khoảnh khắc kinh ngạc khi chứng kiến sự cố hàng không hy hữu tại bang Pennsylvania (Mỹ).

Hình ảnh từ camera hành trình đã ghi lại toàn bộ sự việc khi phi công điều khiển chiếc máy bay cỡ nhỏ thực hiện cú hạ cánh khó khăn ngay trên đường phố.

Được biết, máy bay đang thực hiện hành trình từ Solberg, New Jersey đến Indiana, The Sun đưa tin hôm 6/4.

Không lâu sau khi cất cánh, máy bay gặp sự cố động cơ. Phi công 65 tuổi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứu bản thân và hành khách nên buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống đường phố.

Theo nhân chứng, tình huống khó khăn nhưng phi công khá bình tĩnh, luồn lách giữa các làn xe để thực hiện màn hạ cánh an toàn.

"Phi công đáp xuống giữa 2 làn đường. Ông ấy không hề hoảng loạn, chỉ tập trung nhìn về phía trước, không đâm trúng ai", nhân chứng chia sẻ.

May mắn, hai người trên máy bay, gồm phi công và 1 hành khách 34 tuổi, đều không bị thương. Các phương tiện trên đường cũng không xảy ra va chạm nghiêm trọng.

Justin Oswald, chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa cho biết: "Đây có thể là kết quả tốt nhất trong tình huống khẩn cấp, nguy hiểm như vậy. Mọi lực lượng đã phối hợp rất hiệu quả".

Đội cứu hộ đã hỗ trợ kéo máy bay đến sân bay ở Allentown gần đó để sửa chữa.

Giao thông trên các làn đường hướng đông của Interstate 78 đã được khôi phục hoàn toàn sau khoảng 6 giờ bị gián đoạn vì vụ việc.