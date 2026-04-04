Máy bay hạ cánh khẩn cấp khiến hành khách bị kẹt 2 ngày ở nơi âm 10 độ C. Ảnh: DM

Anh Jon Shipman đến từ Liverpool (Anh), cùng gia đình khởi hành từ London trên chuyến bay của hãng hàng không British Airways tới Houston (Mỹ).

Anh đi thăm bạn bè đã chuyển đến Texas sinh sống vài năm trước. Tuy nhiên, hành trình không diễn ra như kế hoạch.

Một hành khách trên máy bay gặp vấn đề sức khỏe, buộc phi hành đoàn phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống St John’s, thuộc Newfoundland, khu vực có thời tiết khắc nghiệt, lạnh giá của Canada.

Tuy nhiên, sau khi hạ cánh, máy bay không thể cất cánh trở lại hành trình vì gặp “sự cố kỹ thuật tạm thời”.

Trong điều kiện nhiệt độ xuống tới âm 10 độ C, nhiều hành khách rơi vào cảnh khó khăn khi không thể lấy hành lý, chỉ có quần áo đang mặc trên người.

Jon Shipman cho biết: "Chúng tôi chỉ biết ngồi chờ thông tin, hoàn toàn bị động và phải nhờ đến sự hỗ trợ từ nhân viên sân bay địa phương".

Các hành khách sau đó được bố trí lưu trú tại khách sạn và được thông báo sẽ có chuyến bay rời đi vào tối hôm sau. Tuy nhiên, khi quay lại sân bay, họ bất ngờ nhận tin chiếc máy bay sẽ quay về London thay vì tiếp tục hành trình đến Mỹ, tờ Yahoo News đưa tin 3/4.

Tình hình càng trở nên rối ren khi hành khách đã lên máy bay thì chuyến bay lại bị hủy vào phút chót, kèm theo thông báo rằng họ không thể quay về Anh như dự kiến.

Phải đến 2 ngày sau khi bị mắc kẹt, gia đình anh Shipman cùng các hành khách khác mới được sắp xếp lên chuyến bay đến Houston – điểm đến ban đầu.

Trước giờ khởi hành, anh bức xúc nói: "Nói là tức giận vẫn còn nhẹ. Chúng tôi được thông báo là sẽ bay đến Houston, nhưng tôi chỉ tin khi máy bay thực sự cất cánh".

Để bù đắp, hãng hàng không British Airways đã gửi lời xin lỗi và đề nghị tặng mỗi hành khách một phiếu bồi thường trị giá 500 bảng Anh (khoảng 17,4 triệu đồng). Hãng cam kết chi trả toàn bộ chi phí phát sinh, bao gồm cả chi phí lưu trú khách sạn. Tuy nhiên, nhiều hành khách, trong đó có anh Shipman, cho rằng mức hỗ trợ này là chưa thỏa đáng. Anh cho rằng kỳ nghỉ của gia đình mình đã “bị phá hỏng hoàn toàn”.

"Không ai gây rối, nhưng tất cả đều rất mệt mỏi và bức xúc. Có những gia đình có trẻ nhỏ phải ngủ trên sàn chờ đợi. Cách xử lý của hãng thực sự không ổn", anh nói.