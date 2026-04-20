Trẻ bị bỏ rơi

Những ngày qua, anh Nguyễn Thế Nghiệp (SN 1987, khu 6, xã Thư Lâm, TP Hà Nội) liên tục truy cập mạng xã hội sau khi đăng thông tin nhờ cộng đồng tìm lại gia đình ruột thất lạc từ khi mới chào đời.

Bà Nguyễn Thị Tình (78 tuổi, xã Thư Lâm) kể, khoảng 17-18h một chiều của năm 1986, trong lúc vào bệnh viện chăm em ốm, bà nhìn thấy một người đàn ông ẵm đứa bé sơ sinh quấn trong chiếc chăn nhỏ. Người này bế đứa bé vào khoa nhi của bệnh viện, trao cho nhân viên y tế rồi rời đi ngay.

Vì hiếu kỳ nên bà đi theo sau xem. Khi mở chiếc chăn ra, mọi người phát hiện đó là một bé trai.

Bà Tình nói: “Sau đó, tôi trở về làng và kể chuyện này với gia đình người bạn nghe. Gia đình bà ấy không có con nên đã đến nhận đứa bé về nuôi”.

Gia đình nhận nuôi đứa bé là vợ chồng ông Nguyễn Thế Tĩnh (SN 1951), bà Trần Thị Sâm (SN 1953). Ông Tĩnh xác nhận, sau khi được bà Tình kể về việc có bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, vợ ông có ý định nhận về làm con nuôi.

"Khoảng 2 tháng sau, vợ tôi cùng cùng bà Tình đến bệnh viện, làm thủ tục nhận nuôi cháu bé rồi bồng cháu về nhà. Gia đình tôi làm giấy khai sinh cho bé với tên Nguyễn Thế Nghiệp, để năm sinh 1987 thay vì 1986.

Lúc nhận nuôi Nghiệp, gia đình tôi làm thủ tục, giấy tờ theo quy định để nhập hộ khẩu cho cháu. Tuy nhiên, hàng chục năm trôi qua, giấy tờ nhận nuôi Nghiệp đã không còn", ông Tĩnh cho biết.

Anh Nguyễn Thế Nghiệp thất lạc gia đình từ lúc lọt lòng

Dù trước đó đã có một người con nuôi, ông Tĩnh và vợ vẫn chăm lo cho anh Nghiệp như con ruột. Anh lớn lên trong tình yêu thương, được học hành đầy đủ.

Năm lên 10 tuổi, anh được bố mẹ nuôi cho biết mình không phải là con ruột của ông bà. Vì còn nhỏ và được yêu thương, thông tin ấy không khiến anh buồn lòng.

Nhưng càng lớn, anh càng tò mò về lý do mình bị bỏ rơi. Câu hỏi vì sao mình lại bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng khiến anh đau khổ.

“Tôi tổn thương đến mức từng căm ghét, ghi hận những người đã sinh ra mình. Nhưng khi trưởng thành, tôi nghĩ thoáng hơn. Tôi tin bố mẹ phải có lý do, hoàn cảnh đặc biệt nào đó mới làm một việc đau lòng đến vậy.

Vì vậy, tôi không giận người sinh ra mình nữa. Thay vào đó, tôi chỉ mong tìm được bố mẹ, gia đình ruột để biết nguồn cội của mình”, anh bộc bạch.

Mong ước có phép màu

Biết con trai nuôi mong muốn tìm lại gia đình ruột, ông Tĩnh không hề buồn lòng hay phản đối. Thay vào đó, ông và vợ tạo điều kiện, động viên con tìm kiếm.

Được bố mẹ nuôi ủng hộ, nhiều năm qua, anh Nghiệp cố gắng tìm lại gia đình ruột thịt. Anh đến bệnh viện năm xưa mình từng được chăm sóc với hy vọng biết được nguồn gốc của mình.

Tuy nhiên, anh không nhận được thêm bất cứ thông tin nào về bố mẹ đẻ.

Mong ngóng tìm người thân, anh từng làm tờ rơi, dán xung quanh các bệnh viện và nhiều địa điểm khác tại Hà Nội. Nội dung tờ rơi, anh kể lại vắn tắt việc mình bị bỏ rơi, mong ai có thông tin sẽ liên hệ với mình.

Anh Nghiệp luôn khát khao tìm lại gia đình ruột thịt

Gần đây, anh Nghiệp đăng tải câu chuyện của mình lên các hội, nhóm tìm người thân thất lạc trên mạng xã hội. Anh cũng liên hệ, nhờ cá nhân, tổ chức, chương trình tìm người thất lạc hỗ trợ tìm lại cha mẹ ruột.

Nhưng vì thông tin quá ít, anh vẫn chưa nhận về những kết quả khả quan. Anh tâm sự: “Ai cũng có nguồn cội, tôi cũng vậy. Tôi muốn biết bố mẹ của mình là ai, đang ở đâu, còn sống hay đã mất…

Nếu may mắn tìm lại được, tôi sẽ không quan tâm lý do vì sao mình bị bỏ rơi mà sẽ hạnh phúc đón nhận. Nếu không may bố mẹ đã mất, tôi cũng mong biết được nơi ông bà yên nghỉ để đến thắp nén hương tưởng nhớ.

Suốt nhiều năm qua, tôi đã cố gắng tìm kiếm gia đình ruột bằng nhiều cách nhưng vẫn chưa có kết quả. Điều này khiến tôi rất buồn, đôi lúc tuyệt vọng.

Dù vậy, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi rất mong được cộng đồng hỗ trợ, giúp mình tạo ra phép màu, tìm được người thân ruột thịt đã thất lạc gần 40 năm qua”.

Ông Nguyễn Cảnh Xuân (trưởng khu 6, xã Thư Lâm, Hà Nội) xác nhận, tại địa phương, gia đình ông Nguyễn Thế Tĩnh, bà Trần Thị Sâm nhận 2 người con nuôi trong đó có anh Nguyễn Thế Nghiệp - được nhận nuôi từ lúc còn rất nhỏ, đang tìm lại người thân, ruột thịt của mình.

Độc giả có tin tức về gia đình anh Nguyễn Thế Nghiệp (SN 1987) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923457788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với anh Nguyễn Thế Nghiệp (SN 1987, khu 6, xã Thư Lâm, TP Hà Nội) qua số điện thoại: 0865161908.

