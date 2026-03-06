Đúng 16h30 ngày 6/3, đoàn xe khách trung chuyển đầu tiên gồm 5 chiếc chở đầy hành khách vừa từ ga Biên Hòa (Đồng Nai) đổ về ga Dĩ An (TPHCM).

Vừa bước xuống xe, hàng trăm con người với lỉnh kỉnh hành lý vội vã di chuyển về phía đoàn tàu SE7 đang đợi sẵn.

Lực lượng công an, CSGT và nhân viên đường sắt túc trực trước cổng vào ga Dĩ An để điều tiết giao thông, đảm bảo luồng xe trung chuyển không gây ùn tắc.

Tại cổng ga, dòng người nối đuôi nhau xuống xe khách, mang theo vali, túi xách, tiếp tục hành trình trên đường sắt.

Ông Trần Văn Bảy (72 tuổi, quê Quảng Ngãi) lộ rõ vẻ mệt mỏi khi khệ nệ bê thùng hàng đựng đặc sản quê nhà.

"Tôi đi tàu mấy chục năm nay, chưa bao giờ thấy cảnh này. Đang ngồi trên tàu khỏe re, tự nhiên phải xuống xe khách trung chuyển, rồi lại lên tàu lần nữa. Chỉ mong cầu sớm sửa xong chứ đi đứng kiểu này cực quá!", ông Bảy chia sẻ.

Anh Trần Văn Hoàng (quê Gia Lai) than thở: "Sự cố là ngoài ý muốn nhưng thực sự rất bất tiện. Việc chuyển tải bằng ô tô cả chục km giữa hai ga khiến lịch trình công việc của tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Hành khách ai cũng sốt ruột, mệt mỏi vì phải chuyển hành lý nhiều lần dưới trời nắng".

Nhiều khách nước ngoài với những chiếc ba lô trekking "khổng lồ" cũng ngơ ngác băng qua đường ray tại ga Dĩ An để tìm toa tàu tiếp tục hành trình.

Một hành khách trung niên vội vã đưa điện thoại nhờ nhân viên đường sắt kiểm tra lại thông tin chuyến tàu kết nối. Trong hoàn cảnh này, thông tin về vé điện tử và giờ tàu chạy trở thành điều hành khách quan tâm nhất.

Nữ nhân viên đường sắt tận tình chỉ hướng, hướng dẫn hành khách lối vào tàu SE7.

Dù áp lực công việc tăng đột biến, sự điều phối và hướng dẫn kịp thời tại ga Dĩ An đã giúp hàng trăm con người bớt đi phần nào sự bỡ ngỡ, lúng túng.

Cùng ngày, ngành đường sắt phát đi thông báo khẩn liên quan đến sự cố sà lan va chạm với cầu đường sắt - cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai, gây ảnh hưởng đến việc tổ chức chạy tàu qua khu gian Dĩ An – Biên Hòa.

Theo đó, trong thời gian khắc phục sự cố, ngành đường sắt vẫn đảm bảo tổ chức chạy tàu bình thường để phục vụ hành khách.

Hành khách sẽ tiếp tục chuyển tải bằng ô tô giữa ga Dĩ An và ga Biên Hòa (khoảng 9km) cho tất cả các đoàn tàu khách. Các tàu hàng từ phía Bắc (Yên Viên/Giáp Bát) sẽ kết thúc hành trình sớm tại ga Trảng Bom hoặc Hố Nai để dỡ hàng.

Trong ngày mai (7/3), ngành đường sắt sẽ tạm ngừng hoạt động tàu SNT2/SNT1 (Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại); Tàu SPT2/SPT1 (Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại).