TBM số 2 “Táo bạo” xuất phát từ ga S9 - Kim Mã ngày 3/2, đã khoan hầm với tổng chiều dài khoảng 1.353/2.592m để tới ga S10 - Cát Linh, tương đương 902 vòng vỏ hầm đã được lắp đặt, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường.

Song song, máy đào hầm khác mang tên TBM số 1 “Thần tốc” cũng đang thực hiện đúng tiến độ. Máy khởi hành tại ga S9 từ ngày 30/7/2024, lần lượt đến ga S10 - Cát Linh vào ngày 7/3/2025, tới ga S11 - Văn Miếu vào ngày 28/7/2025 và hiện tại đã hoàn thành lắp đặt tổng cộng 1.360 vòng vỏ hầm với tổng chiều dài khoan đạt khoảng 2.040/2.580m.

Robot đào hầm ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đã đến ga S10 - Cát Linh. Ảnh: N. Linh

Ông Park Young Ill - Giám đốc dự án chia sẻ: “Việc TBM số 2 "Táo bạo" tiến vào ga S10 - Cát Linh không chỉ là một thành công về mặt kỹ thuật, mà còn khẳng định hiệu quả của sự hợp tác chặt chẽ, chuyên nghiệp giữa các kỹ sư, chuyên gia quốc tế và đội ngũ cán bộ, công nhân Việt Nam.”

Ông Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt Hà Nội cho biết thêm, tính đến nay, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm đạt 66,46%. Các nhà ga ngầm đang thi công phần phụ trợ (giếng gió, thang lên xuống), ga S12 đang thi công phần kết cấu bản đáy.

Theo đó, đường chuyển làn và gara đã hoàn thành thi công tường vây khu vực II (đoạn từ ngã ba Yết Kiêu đến ngã ba Trần Hưng Đạo - Quán Sứ), đang triển khai huy động máy móc, thiết bị chuẩn bị cho thi công. Đặc biệt, công tác đúc vỏ hầm: đã thực hiện được 2.939/3.488 vòng vỏ hầm, đáp ứng tiến độ phục vụ hai máy TBM hoạt động.

Tuyến metro số 3 Nhổn- ga Hà Nội dài 12,5km, gồm 8,5km trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) và 4km ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội). Tuyến này đã chính thức khai thác thương mại đoạn trên cao vào ngày 8/8/2024, với toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Dự án nhằm kết nối khu vực ngoại thành phía Tây với trung tâm thành phố, góp phần giảm ùn tắc, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và bảo vệ môi trường. Việc thi công đoạn hầm đang được triển khai với quyết tâm cao, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.