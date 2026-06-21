Ghi nhận tại các hệ thống điện máy lớn cho thấy thị trường máy lọc nước đang có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm sản phẩm RO phổ thông chủ yếu được bán trong khoảng 5-15 triệu đồng.

Các dòng máy điện giải ion kiềm nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc có giá từ vài chục triệu đồng đến trên 100 triệu đồng. Các hãng tập trung phát triển công nghệ điện giải ion kiềm với hệ thống điện cực titan phủ platinum nhằm tạo ra nhiều loại nước có độ pH khác nhau phục vụ nhu cầu sử dụng trong gia đình.

Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ, một số mẫu máy lọc nước cao cấp có giá từ 44-53 triệu đồng tùy chương trình khuyến mại. Đơn cử như một mẫu máy lọc nước điện giải ion kiềm của Panasonic đang được bán với giá khoảng 51 triệu đồng. Máy sử dụng lõi lọc 4 tầng tích hợp than hoạt tính, lõi lọc có tuổi thọ đến 6.000 lít và được trang bị tính năng tự động báo thay lõi.

Ở phân khúc cao hơn, một số mẫu máy của các thương hiệu khác được niêm yết quanh mức 80 triệu đồng. Một mẫu máy lọc nước của Kangen hiện có giá khoảng 86 triệu đồng.

Đắt nhất là một sản phẩm đang được bán với giá hơn 113 triệu đồng, giá gốc lên tới 143 triệu đồng. Máy được trang bị hệ thống điện phân cao cấp với nhiều tấm điện cực titanium phủ platinum, công nghệ tạo nước ion kiềm giàu hydrogen và khả năng tạo nhiều mức pH khác nhau. Sản phẩm còn tích hợp hệ thống tự làm sạch điện cực cùng nhiều chứng nhận quốc tế về chất lượng và an toàn.

Nhiều mẫu máy lọc nước có giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh: D.Anh

Ông Nguyễn Đức Khánh, nhân viên kinh doanh điện máy tại Hà Nội, cho biết sự chênh lệch giá giữa các phân khúc chủ yếu đến từ công nghệ điện giải nước, vật liệu điện cực và xuất xứ nhập khẩu.

Theo ông Khánh, nhóm khách hàng mua máy lọc nước trên 50 triệu đồng chủ yếu là các gia đình có thu nhập khá trở lên. Nhóm khách hàng này thường quan tâm đến thương hiệu, công nghệ điện giải và các giá trị liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Cách chọn mua máy lọc nước

Ở phân khúc dưới 10 triệu đồng, người tiêu dùng có thể lựa chọn các mẫu máy RO cơ bản đáp ứng nhu cầu nước uống hằng ngày của gia đình.

Nhóm từ 10-20 triệu đồng hiện là phân khúc phổ biến nhất trên thị trường. Các sản phẩm thường được trang bị nhiều cấp lọc, bổ sung khoáng hoặc công nghệ hydrogen.

Phân khúc từ 20 triệu đồng trở lên bắt đầu xuất hiện các dòng máy điện giải ion kiềm với nhiều mức nước chức năng và thiết kế cao cấp hơn.

Theo các chuyên gia, các dòng máy RO chất lượng tốt trong khoảng 10-20 triệu đồng đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng hằng ngày của đa số gia đình. Các mẫu máy điện giải ion kiềm có giá từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng phù hợp với nhóm khách hàng có điều kiện kinh tế và nhu cầu trải nghiệm công nghệ cao cấp.

Người tiêu dùng nên ưu tiên khả năng lọc phù hợp với chất lượng nguồn nước đầu vào, chi phí thay lõi định kỳ và dịch vụ hậu mãi thay vì chỉ dựa vào các quảng cáo về công nghệ.