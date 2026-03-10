Khởi hành từ Quảng trường Golden Eagle tại Vinhomes Grand Park, đoàn xe của chương trình xuất hiện trên đường phố TP.HCM như một dải lụa xanh uốn lượn qua những công trình biểu tượng của thành phố.

Là đại lý phân phối chiến lược của dự án Vinhomes Green Paradise, đội ngũ chuyên viên tư vấn của Mayhomes đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho chương trình. Điểm nhấn của sự kiện là sự kết hợp giữa nét hiện đại của dàn xe điện VinFast VF 8, VF 9 và vẻ đẹp hoài niệm của những chiếc xích lô chở đầy hoa tươi.

Dòng xe phủ sắc xanh Vinhomes Green Paradise trên phố phường

Không chỉ đơn thuần là một chiến dịch quảng bá dự án, sự kiện lần này còn được xem như lời tri ân tinh tế gửi đến một nửa thế giới. Dọc theo hành trình tại TP.HCM, đại diện Mayhomes đã trao tận tay những bông hoa tươi thắm kèm những lời chúc chân thành và những nụ cười rạng rỡ đến các khách hàng nữ trên phố.

Những bông hoa tươi thắm được dự án trao gửi cho phái đẹp nhân dịp 8/3

“Mỗi sắc xanh lướt qua, mỗi thông điệp được trao đi đều mang theo một lời chúc ý nghĩa: Chúc phái nữ luôn xanh tươi, kiêu hãnh và tràn đầy sức sống”, đại diện Mayhomes chia sẻ. Đồng thời, Mayhomes và Vinhomes Green Paradise cũng muốn gửi thông điệp về một chốn an cư tuyệt đẹp - nơi mà gió biển và hệ sinh thái xanh Cần Giờ sẽ nâng niu từng khoảnh khắc sống chất lượng của người dân.

Đồng hành trong chiến dịch roadshow lần này khẳng định triết lý kinh doanh của Mayhomes: Không chỉ trao tay khách hàng những sản phẩm bất động sản ưu việt, mà còn nỗ lực mang đến những giá trị sống đích thực.

Sở hữu đội ngũ đông đảo chuyên viên kinh doanh dày dạn kinh nghiệm, hiện tại Mayhomes đang từng ngày khẳng định năng lực khi lần lượt đạt được những thứ hạng đầu tại các chiến dịch bán hàng của dự án.

Mayhomes – Đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise

