Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp MB được xướng tên tại Giải thưởng Sao Khuê - một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Năm hạng mục được MB vinh danh gồm: “Mở tài khoản doanh nghiệp BIZ MBBank - Toàn trình số, tự động hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất thị trường”, “Quản trị thẻ doanh nghiệp tích hợp toàn diện trên nền tảng số BIZ MBBank”, “Nền tảng cấp vốn thông minh cho SME từ dữ liệu hóa đơn điện tử”, “Chuyển đổi số toàn trình kết hợp AI để tối ưu quy trình cho sản phẩm vay dành cho khách hàng cá nhân” và “QR Trả sau - Giải pháp công nghệ thanh toán số & tối ưu hóa chi tiêu”.

BIZ MBBank - Ba giải pháp số, một chiến lược phát triển đồng bộ

Theo MB, việc được trao giải ở ba hạng mục dành cho BIZ MBBank cho thấy hệ sinh thái số của ngân hàng đang bao phủ toàn bộ hành trình tài chính của doanh nghiệp, từ mở tài khoản, quản trị chi tiêu đến tiếp cận nguồn vốn. Đây cũng là bước đi nằm trong chiến lược phát triển nền tảng ngân hàng số “Fast & Easy” dành cho cộng đồng doanh nghiệp, lấy công nghệ làm nền tảng để tối ưu vận hành, tăng tính minh bạch dòng tiền và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính trong bối cảnh kinh tế số.

Mở tài khoản doanh nghiệp 100% online nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Một trong những điểm nổi bật là giải pháp mở tài khoản doanh nghiệp 100% trực tuyến trên BIZ MBBank. Toàn bộ quy trình từ nhập thông tin, tải hồ sơ, xác thực danh tính đến phê duyệt tài khoản đều được thực hiện online trên thiết bị di động mà không cần đến quầy giao dịch.

MB cũng là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai mô hình bổ sung hồ sơ trực tuyến sau khi mở tài khoản. Theo đó, doanh nghiệp có thể cập nhật hồ sơ từ xa mà không làm gián đoạn giao dịch, thay vì phải thực hiện lại quy trình hoặc đến trực tiếp ngân hàng như trước đây. Mô hình này giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu kiểm soát và tuân thủ trong hoạt động ngân hàng.

Quản trị thẻ doanh nghiệp từ công cụ thanh toán đến nền tảng quản trị tài chính

Ở mảng quản trị tài chính doanh nghiệp, giải pháp thẻ doanh nghiệp đa năng MB Hi BIZ được đánh giá là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái BIZ MBBank. Ra mắt từ tháng 8/2025, sản phẩm cho phép số hóa toàn bộ quy trình từ phát hành, quản lý, kiểm soát chi tiêu đến đối soát trên cùng một nền tảng.

Điểm nổi bật của MB Hi BIZ là mô hình thẻ “2 trong 1”, tích hợp cả nguồn ghi nợ và tín dụng trên cùng một thẻ, giúp doanh nghiệp chủ động quản trị dòng tiền với thời gian miễn lãi lên tới 45 ngày. MB đồng thời triển khai phát hành thẻ doanh nghiệp hoàn toàn trực tuyến, cho phép khách hàng kích hoạt và sử dụng ngay qua Apple Pay, Google Pay và các nền tảng thanh toán số phổ biến.

Sau hơn nửa năm triển khai, MB đã phát hành hơn 35.000 thẻ MB Hi BIZ cho gần 31.000 doanh nghiệp, với tỷ lệ thẻ phát sinh giao dịch đạt khoảng 80%. Theo thống kê nội bộ, giải pháp này giúp doanh nghiệp tiết kiệm trung bình khoảng 240 giờ làm việc kế toán mỗi năm nhờ cắt giảm các quy trình thủ công.

Cấp vốn thông minh cho doanh nghiệp SME từ dữ liệu hóa đơn điện tử

Bên cạnh đó, giải pháp cấp vốn thông minh cho doanh nghiệp SME từ dữ liệu hóa đơn điện tử cũng được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng nhanh chóng mà không cần tài sản bảo đảm.

Thông qua nền tảng số, doanh nghiệp có thể đăng ký hạn mức thấu chi tín chấp lên tới 3 tỷ đồng mà không cần hồ sơ giấy hay đến quầy giao dịch. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử, đánh giá năng lực tài chính và đưa ra quyết định phê duyệt trong vòng một ngày làm việc. Hạn mức tín dụng được duy trì linh hoạt, cho phép doanh nghiệp chủ động rút và hoàn trả theo nhu cầu dòng tiền thực tế, kể cả ngoài giờ hành chính.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng nhờ chuyển đổi số và AI

Cũng trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026, giải pháp “Chuyển đổi số toàn trình kết hợp AI để tối ưu quy trình cho sản phẩm vay dành cho khách hàng cá nhân” được đánh giá cao nhờ ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu vận hành.

“Chuyển đổi số kết hợp AI cho hoạt động vay khách hàng cá nhân có tài sản bảo đảm giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, giảm chi phí vận hành, tăng tính minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số,” đại diện MB cho hay.

Cùng với đó, sản phẩm “QR Trả sau - Giải pháp công nghệ thanh toán số và tối ưu hóa chi tiêu” tiếp tục ghi dấu ấn với mô hình thanh toán linh hoạt, cho phép khách hàng mua trước - trả sau thông qua quét mã QR và được miễn lãi lên tới 35 ngày.

Năm giải thưởng Sao Khuê 2026 tiếp tục là sự ghi nhận đối với năng lực công nghệ và định hướng đổi mới sáng tạo của MB trong việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.