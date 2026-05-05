Cụ thể, MB giữ vị trí Top 1 về Dư nợ cho vay ngắn hạn ở hai ngành Dược - Thiết bị y tế và Thiết bị điện, đồng thời nằm trong Top 4 về Dư nợ cho vay ngắn hạn ở các ngành quy mô lớn như Xây lắp, Cơ khí, Hàng tiêu dùng và Nhựa.

Tài trợ vốn lưu động theo chuỗi giá trị và dòng tiền doanh nghiệp

Khác với cách cấp tín dụng truyền thống chủ yếu dựa nhiều vào tài sản bảo đảm, MB triển khai mô hình tài trợ theo chuỗi giá trị và dòng tiền doanh nghiệp, kết hợp các hình thức bảo đảm đa dạng cho các nhóm ngành.

Cụ thể, với ngành Dược & Thiết bị y tế, ngân hàng cung cấp giải pháp tài trợ đa dạng và linh hoạt, bao gồm cấp hạn mức tín dụng dựa trên kế hoạch sản xuất, đơn hàng, dòng tiền; phát hành bảo lãnh Thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh tạm ứng dựa trên thông báo hoặc quyết định trúng thầu; phát hành thư tín dụng, bao thanh toán tối đa 100% giá trị hóa đơn.

Với ngành Thiết bị điện, MB đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án và chu kỳ sản xuất kinh doanh thường xuyên. Bên cạnh các phương án tài trợ gắn với từng dự án cụ thể, ngân hàng cũng cấp hạn mức tín dụng dựa trên kế hoạch sản xuất, đơn hàng và dòng tiền bán hàng phù hợp với đặc thù hoạt động của các doanh nghiệp ngành thiết bị điện. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và năng lực hoạt động của doanh nghiệp, MB có thể tài trợ tới 100% nhu cầu vốn lưu động với tài sản bảo đảm.

Cách tiếp cận này được xem là có thể giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng tiếp cận vốn theo tiến độ thực hiện hoạt động thực tế của dự án hoặc theo chu kỳ kinh doanh liên tục, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Mở rộng hiện diện ở các nhóm ngành SME trọng điểm

Theo các chuyên gia, ngành Dược - Thiết bị y tế và ngành Thiết bị điện không chỉ có quy mô lớn, mà còn thuộc nhóm có cấu trúc dòng tiền phức tạp, đòi hỏi các giải pháp tài chính chuyên biệt. Trong bối cảnh đó, việc MB vươn lên vị trí Top 1 ở cả hai ngành cho thấy năng lực không chỉ ở quy mô cấp vốn, mà còn ở khả năng thiết kế giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù vận hành của từng ngành.

Bên cạnh hai ngành dẫn đầu, MB từng bước tạo dựng vị thế là ngân hàng am hiểu sâu sắc 4 ngành kinh tế trọng điểm có cộng đồng doanh nghiệp SME năng động. MB đồng hành cùng doanh nghiệp ngành Xây lắp, Cơ khí, Hàng tiêu dùng và Nhựa cung cấp các giải pháp tài chính từ dịch vụ bảo lãnh đến cho vay, quản lý dòng tiền, cấp vốn đối ứng … phù hợp với đặc điểm theo từng giai đoạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu dòng tiền.

Việc hiện diện trong nhóm ngân hàng có quy mô dư nợ lớn ở nhiều ngành cho thấy MB đang mở rộng năng lực tài trợ đa ngành, dựa trên am hiểu từng lĩnh vực kinh doanh và thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo đại diện MB, bài toán tài chính của doanh nghiệp SME hiện nay không chỉ dừng ở câu hỏi “có tiếp cận được vốn vay hay không”, mà là vay đúng cấu trúc, đúng thời điểm và phù hợp với dòng tiền thực tế của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh doanh nghiệp SME chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nhưng thường gặp hạn chế về tài sản đảm bảo và khả năng tiếp cận tín dụng theo các điều kiện truyền thống, các mô hình tài trợ dựa trên dữ liệu và dòng tiền đang trở thành xu hướng tất yếu. Kết quả xếp hạng này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong cách các ngân hàng cạnh tranh ở phân khúc SME - cả về quy mô tín dụng cũng như chất lượng giải pháp sản phẩm và mức độ thấu hiểu khách hàng theo từng ngành nghề.

Với việc giữ vị trí top đầu về quy mô ở một số ngành kinh tế trọng điểm, đặc biệt là Top 1 ở hai lĩnh vực có độ phức tạp cao, MB đang từng bước củng cố vị thế là ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp SME trong hành trình tăng trưởng bền vững.

(Nguồn: MB)