Highlights Real Madrid 4-0 WSG Tirol:

Với đẳng cấp vượt trội, Real Madrid nhanh chóng áp đảo và chỉ mất 10 phút để Eder Militao mở tỷ số bằng cú đánh đầu chuẩn xác. Ba phút sau, Mbappe nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo của Arda Güler.

Mbappe chơi nổi bật trận này - Ảnh: RMCF

Sang hiệp hai, tiền đạo người Pháp tiếp tục tỏa sáng. Phút 59, từ pha chọc khe tinh tế của Tchouameni, Mbappe băng xuống lạnh lùng dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

Sau đó, HLV Xabi Alonso thay tới 7 vị trí, và Rodrygo - một trong những cầu thủ vào sân - khép lại trận đấu ở phút 82 với bàn thắng sau pha phối hợp bật nhả cùng chính Mbappe.

Ở trận này, Real tung ra sân 3 tân binh ngay từ đầu: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen và Alvaro Carreras. Güler để lại dấu ấn khi 2 lần đưa bóng chạm khung gỗ và kiến tạo bàn mở tỷ số.

Real Madrid có màn chạy đà thuận lợi trước mùa giải mới - Ảnh: RMCF

Mbappe, người đã ghi 43 bàn ngay mùa đầu tiên tại Bernabeu, suýt lập hat-trick ở phút 71 nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Dù vậy, anh vẫn kịp kiến tạo bàn ấn định cho Rodrygo.

Real chỉ trở lại tập luyện hôm 4/8 sau FIFA Club World Cup tại Mỹ. Trận thắng WSG Tirol cũng là màn tổng duyệt duy nhất của “Kền kền trắng” trước khi La Liga khởi tranh, với cuộc tiếp đón Osasuna vào 20/8.

Ghi bàn: Militao (10', Diaz), Mbappe (13', Guler) (59', Tchouameni), Rodrygo (81', Mbappe)

Đội hình xuất phát

WSG Tirol: Stejskal; Boras, Bockle, Lawrence; Huetz, Schweighofer, Muller, Wels; Hinterseer, Rieder; Votter

Real Madrid: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Arnold; Tchouameni, Guler, Ceballos; Brahim Diaz, Mbappe, Vinicius