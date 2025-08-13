Bissouma phải ở nhà trong khi các đồng đội khác đến Udine (Italia) để tham dự trận Siêu cúp châu Âu.

Phát biểu trước truyền thông, HLV Thomas Frank nói: "Bissouma không đi cùng đội vì lý do kỷ luật. Cậu ta đến muộn nhiều lần và dịp gần nhất cũng vậy.

HLV Thomas Frank xử lý mạnh tay với Bissouma - Ảnh: F.I

Bạn cần dành nhiều tình cảm cho cầu thủ của mình nhưng mọi thứ phải tuân thủ theo phép tắc. Bissouma gánh hậu quả do thói vô kỷ luật của mình.

Tôi sẽ tạm gác lại chuyện của cậu ấy vì mai Spurs có trận đấu quan trọng. Đội trưởng sẽ sớm được công bố và nhóm chủ chốt được lập vào cuối tháng."

Sự vắng mặt của Bissouma làm dấy lên câu hỏi về tương lai của anh, khi cầu thủ 28 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng với Tottenham.

Anh gia nhập Spurs từ Brighton với giá 30 triệu bảng hồi 2022 và đã ra sân 100 trận cho đội bóng Bắc London kể từ đó.

Tuy nhiên, Bissouma mới đá chính 1 trận giao hữu trước mùa giải dưới thời tân HLV Frank. Sự xuất hiện của tân binh Joao Palhinha khiến vị trí của Bissouma bị đe dọa.

Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur, Archie Gray và Lucas Bergvall là những lựa chọn khác trên hàng tiền vệ Tottenham.