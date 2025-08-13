Fenerbahce và Feyenoord gặp nhau trong trận đấu được chờ đợi nhất giai đoạn lượt về vòng sơ loại thứ ba Champions League, sau khi đội bóng Hà Lan giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi tại De Kuyp.

HLV Jose Mourinho đã cảnh báo trước trận rằng sân nhà Fenerbahce sẽ là “địa ngục” với đối thủ.

Duran ghi bàn trong lần đầu đá chính cho Fenerbahce. Ảnh: FSK

Hiệp 1 diễn ra đúng như lời HLV người Bồ Đào Nha: đội chủ nhà tràn lên áp sát ngay từ phút đầu tiên, với thứ bóng đá tốc độ.

Dù vậy, các học trò của Robin van Persie không hề nao núng. Thậm chí, chính Feyenoord mở tỷ số nhờ bàn thắng của Watanabe ở phút 41.

Chỉ 3 phút sau, Fenerbahçe đáp trả với pha lập công của Brown. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Jhon Duran đưa đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên dẫn 2-1.

Duran, cựu cầu thủ Aston Villa và chuyển đến từ Al Nassr, cho thấy giá trị của mình trong lần đầu tiên đá chính dưới sự dẫn dắt của Mourinho.

Lợi thế tâm lý rõ rệt thuộc về các học trò Mourinho. Bước sang hiệp 2, Fenerbahçe tiếp tục chơi lấn lướt.

Mourinho lấn át hoàn toàn Van Persie. Ảnh: FSK

Fred thể hiện vai trò thủ lĩnh dưới thời “Người đặc biệt”, khi nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 55.

En Nesyri ghi bàn thứ 4 cho đội chủ nhà khi trận đấu bước sang phút 83. Tỷ số này gần như đảm bảo tấm vé đi tiếp vào vòng bảng Cúp C1.

Với chút vấn đề thể lực trong thời gian cuối trận và lùi sâu phòng ngự, đội bóng của Mourinho để Watanabe chọc thủng lưới lần nữa ở phút 89.

Trong thời gian bù giờ, tận dụng tình huống phản công, Anderson Talisca ấn định chiến thắng 5-2 tưng bừng.

Màn ngược dòng tại “địa ngục” giúp Fenerbahce giành thắng lợi chung cuộc 6-4, tiễn Feyenoord của Van Persie rời khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Phía trước Mourinho là thử thách nặng nề: Fenerbahce chạm trán Benfica ở vòng play-off tranh vé dự vòng bảng Champions League.

Fenerbahce ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: FSK

“Tôi đã dự khoảng 150 trận Champions League. Vì vậy, vâng, tôi đã sẵn sàng”, Mourinho nói về mục tiêu vào vòng bảng Cúp C1.

“Một số cầu thủ của chúng tôi chưa từng thi đấu, nhưng tất cả chúng tôi đều hướng tới mục tiêu đó. Vì vậy, vâng, chúng tôi rất sẵn sàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Fenerbahce cũng vậy.

Chúng tôi hiểu những yếu tố các bạn đề cập. Cả về uy tín và sức mạnh tài chính, nhưng để đạt được điều đó, chúng tôi cần phải thi đấu với các đội lớn.

Chúng tôi đã đấu với Feyenoord, và bây giờ chuẩn bị gặp Benfica. Vòng play-off không dễ dàng, nhưng tôi có thể thành thật nói rằng đối thủ (Benfica) cũng không hài lòng khi phải gặp chúng tôi”.