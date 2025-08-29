Vũ Mạnh Cường những ngày qua liên tục bay đi bay về giữa Hà Nội và TPHCM để có thể góp mặt tổng duyệt và làm MC trong những sự kiện trọng đại của đất nước dịp đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

MC Vũ Mạnh Cường "đắt show" trong dịp đại lễ.

Nam MC vinh dự vì được chọn làm MC dẫn dắt nhiều lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của các ban, bộ ngành.

Anh sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật Quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, diễn ra 20h ngày 1/9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là sự kiện nghệ thuật đặc biệt mang tầm quốc gia với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Phạm Khánh Ngọc, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Thùy Chi…

Chương trình được chia làm 3 chương gồm: Con đường độc lập - thống nhất, Khát vọng Tổ quốc và Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, thời lượng dự kiến là 2 tiếng.

MC Vũ Mạnh Cường và Thu Hà dẫn chương trình "80 năm ngày truyền thống văn hóa".

Trước đó, Vũ Mạnh Cường và Thu Hà giữ vai trò cầm trịch sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành văn hóa do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức có sự góp mặt của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ, vận động viên, nhà báo tiêu biểu…

Ngoài ra, nam MC còn được chọn cho nhiều chương trình kỷ niệm 80 năm ở các tỉnh thành trong khắp cả nước như: Hà Nội, TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Ninh Bình...

Vũ Mạnh Cường thấy tự hào và biết ơn khi được chọn là người kết nối, dẫn dắt các chương trình lớn của đất nước trong dịp kỷ niệm trọng đại của cả dân tộc.

“Cảm giác yêu nước, yêu đồng bào trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi vinh dự được đứng trên sân khấu làm công việc của 1 người kết nối triệu trái tim hướng về lịch sử dân tộc đầy yêu thương, tự hào và truyền lửa…”, anh nói.

Ngoài niềm tự hào, nam MC bày tỏ nỗi trăn trở về sức khỏe khi phải liên tục thức trắng nhiều đêm và bay đi bay lại giữa các tỉnh thành theo tiến độ của từng chương trình.

Anh thường xuyên bị thiếu ngủ và gặp hội chứng “say máy bay”, dẫn đến ảnh hưởng giọng nói.

"Đôi lúc vì yếu tố khách quan mà giọng không được mượt mà. Tôi mong khán giả sẽ bỏ qua những lúc giọng nói có chút ảnh hưởng hay “lai giọng” do phải dẫn ở cả ngoài Bắc và trong Nam”, anh nói.

Clip Vũ Mạnh Cường dẫn "Giai điệu ước mơ"

Vũ Mạnh Cường từng dẫn dắt: Chung kết Hoa hậu Việt Nam 5 mùa liên tục 2014- 2016-2018-2020-2022, Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 4 mùa liên tục 2016-2017-2018-2019, Miss ASEAN, Miss World Việt Nam… Anh còn là người dẫn dắt hơn 100 chương trình truyền hình trực tiếp và cầu truyền hình trực tiếp quy mô quốc gia.

Ảnh, clip: NVCC