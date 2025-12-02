MC Công Tố và Tuyết Ngân dẫn chung kết "Vũ trụ đồng tiền"

- Có người nói đùa rằng hiện tại là ''thời'' của MC Công Tố bởi phủ sóng liên tục từ 'Cafe Sáng', 'Khách sạn 5 sao', chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia', 'Vũ trụ đồng tiền'... Đi kèm sự tin tưởng từ lãnh đạo hẳn anh cũng phải chịu áp lực để luôn làm mới mình và không nhàm chán trong mắt khán giả?

Tôi không nghĩ đây là “thời” của mình mà chỉ là giai đoạn đang được làm nhiều và làm đúng những điều mình yêu thích. Áp lực lớn nhất không phải là xuất hiện dày đặc mà là không để khán giả thấy mình cũ. Tôi luôn tự nhắc phải học thêm, trải nghiệm thêm để mỗi lần lên hình đều có một năng lượng mới.

- Dẫn các chương trình giải trí có dễ hơn dẫn một game show thuần tuý về lĩnh vực tài chính như 'Vũ trụ đồng tiền'? Ngoài làm MC anh còn viết format mùa 2 và đạo diễn, vậy có thể coi anh cũng là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính?

Giải trí cho tôi sự linh hoạt; tài chính đòi hỏi tôi tập trung, chính xác và kỷ luật. Không có cái nào dễ hơn, chỉ là yêu cầu khác nhau. Còn việc viết format và đạo diễn Vũ trụ đồng tiền không biến tôi thành chuyên gia tài chính. Tôi chỉ là người dịch những kiến thức phức tạp thành câu chuyện dễ hiểu cho khán giả.

MC Công Tố dẫn chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" 2025 tại điểm cầu Khánh Hoà.

- Am hiểu về tài chính và đầu tư khi làm Vũ trụ đồng tiền, những kiến thức này có giúp anh kiếm tiền tốt hơn?

Có nhưng không phải theo kiểu “đầu tư mạo hiểm để thắng lớn”. Kiến thức trong chương trình giúp tôi quản lý tiền, biết phòng rủi ro và giữ được sự kỷ luật. Nhờ thế tôi sử dụng đồng tiền hiệu quả hơn, chứ không phải kiếm tiền bằng những mong muốn mơ hồ.

- Liên tiếp thời gian ngắn anh dẫn điểm cầu chung kết 'Olympia' và 'Vũ trụ đồng tiền', nếu so sánh áp lực dẫn chương trình nào lớn hơn?

Olympia áp lực vì đó là một chương trình biểu tượng, nơi mọi thứ phải chuẩn xác tuyệt đối. Đối tượng thí sinh cũng rất đặc biệt: các em là những học sinh giỏi nhất, mang theo kỳ vọng của cả trường, cả địa phương. Hành trình của các em cực kỳ khắc nghiệt để tìm ra người xứng đáng nhất - một biểu tượng nhỏ của lứa tuổi mình trong lĩnh vực tri thức.

Vũ trụ đồng tiền lại áp lực theo cách khác. Đây là chương trình có tính chuyên môn cao, đòi hỏi người dẫn phải truyền đạt mạch lạc, dễ hiểu nhưng không được làm mất đi chiều sâu tài chính. Thí sinh ở đây là người trưởng thành, bản lĩnh, và cuộc chơi của họ cũng căng thẳng không kém vì liên quan đến kiến thức thực tế, tư duy tài chính và sự chính xác trong từng quyết định.

Một bên khiến tôi thấy trách nhiệm nặng nề với thế hệ trẻ; một bên buộc tôi phải tỉnh táo và sắc bén trong truyền đạt. Mỗi chương trình là một kiểu áp lực rất riêng.

- Có trải nghiệm hay dấu ấn nào khi anh dẫn 2 chương trình đó có thể chia sẻ độc giả?

Ở Olympia, khoảnh khắc tôi nhìn các em bước vào câu hỏi cuối cùng luôn khiến tôi xúc động. Đó là cảm giác chứng kiến tuổi trẻ chạm đến ước mơ.

Còn với Vũ trụ đồng tiền, ấn tượng nhất là khi ê-kíp hoàn thành một tập khó. Mỗi thử thách trong các tập của Vũ trụ đồng tiền đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả nguồn lực: Chuyên gia tài chính, ê-kíp, đơn vị đồng hành, thí sinh... Cả đội nhìn nhau cười nhẹ, kiểu “xong rồi, được rồi" - đó là niềm vui của người làm nghề thầm lặng.

- Cộng sự nào thân thiết và có vai trò đặc biệt trong công việc hiện tại của anh?

Đó là những người trong ê-kíp, biên tập và sản xuất. Họ biết tôi mạnh, yếu ở đâu, hỗ trợ tôi đúng lúc và luôn tạo điều kiện để tôi làm tốt nhất vai trò của mình. Tôi không có một “cánh tay phải” cụ thể, tôi có một đội ngũ luôn nâng đỡ tôi.

MC Công Tố và BTV Kim Tiến trong một chương trình của VTV.

- Làm việc ở VTV nhiều năm, liệu có giai đoạn nào anh đối mặt với khủng hoảng và nếu có anh đã vượt qua thế nào?

Tôi từng đối diện khủng hoảng khi thấy không có chương trình nào thật sự thuộc về mình. Lúc đó tôi nghi ngờ bản thân nhiều lắm. Cách vượt qua là quay lại với lý do tôi vào nghề. Tôi thích đứng trên sân khấu, thích kể chuyện. Khi nhớ lại điều đó, tôi bình tĩnh hơn và kiên trì đi tiếp.

- Anh có một sự nghiệp ổn định, vậy đời tư anh tính sao? Bố mẹ có còn giục giã hay để anh tự do lựa chọn hạnh phúc riêng?

Bố mẹ tôi khá nhẹ nhàng. Họ muốn tôi hạnh phúc chứ không thúc ép thời điểm. Tôi nghĩ chuyện đời tư phải đến đúng người, đúng lúc. Tôi không muốn vội và cũng không coi đó là cuộc chạy đua.

MC Công Tố trong chuyến du lịch Bắc Kinh mới đây.

- Liệu anh có thể chia sẻ về người ấy?

Tôi chỉ có thể nói rằng đó là người mang đến cho tôi sự bình yên, hiểu được đặc thù công việc và luôn động viên tôi đúng cách. Phần còn lại, cho tôi được giữ cho riêng mình để tình cảm được bền lâu.

- Dự định và kế hoạch nào anh muốn hoàn thành khi khép lại năm 2025 bận rộn này?

Tôi muốn khép lại những dự án dang dở thật chỉn chu, và đưa một số ý tưởng cá nhân vào thực tế. 2025 với tôi không chỉ là năm bận rộn mà còn là năm tôi muốn đặt một cột mốc nghề nghiệp rõ ràng cho chặng đường tiếp theo.

MC Công Tố dẫn 'Vũ trụ đồng tiền':