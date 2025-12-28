Mới đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tải bài viết tuyển dụng trợ lý chuyên môn. Anh nêu rõ vị trí công việc không được trả lương, đổi lại được hưởng quyền lợi như kinh nghiệm, cơ hội làm các dự án lớn.

Vụ việc dấy lên tranh cãi trái chiều với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Người nhận định đây là cơ hội tốt cho các bạn trẻ đam mê điện ảnh học hỏi, trong khi không ít ý kiến phản biện điều này không thỏa đáng, bất hợp lý.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" chia sẻ câu chuyện bản thân về trải nghiệm "làm việc không lương".

Giữa lúc vụ việc được bàn tán trên mạng, MC Huyền Trang chia sẻ bài viết chia sẻ câu chuyện cá nhân.

Nữ MC kể cách đây 11 năm được gọi tới casting làm MC cho show Bữa trưa vui vẻ. Do học trái ngành (chuyên ngành học của cô là Quản trị Kinh doanh - PV), Huyền Trang chưa bao giờ nghĩ sẽ đảm đương công việc này tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngay sau buổi gặp mặt, cô đã được chọn và bắt đầu lên sóng trực tiếp vào trưa hôm sau.

Khi ấy, mọi người trong ê-kíp thẳng thắn nói nữ MC sẽ phải cộng tác và làm tạm thời không lương cho tới khi họ thấy cô "đủ chín" để có 1 vị trí chính thức. Huyền Trang chấp nhận và làm việc không lương trong 6 tháng.

Ban đầu, cô cứ nghĩ chỉ tới phim trường ngồi xem các anh chị tiền bối dẫn để học hỏi lấy kinh nghiệm sau này. Thế nhưng, cô được ê-kíp giao đi lau sàn, lau bàn ghế, mua đạo cụ, đón khách, đi chụp ảnh, đăng bài Fanpage, làm kịch bản…

Đôi lúc làm sai, làm chưa tốt cô còn bị phàn nàn, có lúc bị mắng mỏ, phê bình. Vốn đang là sinh viên năm 3, quen với sự bao bọc từ bố mẹ gia đình, Huyền Trang thực sự “tủi thân”.

Cô biết ơn quãng thời gian "chạy việc" giúp mình trưởng thành, vững vàng hơn trong nghề.

"Nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc đó hằng ngày, vì bản tính lỳ. Tôi tin mình sẽ làm được và làm tốt, cũng không mảy may suy nghĩ được tiền hay không.

Quan trọng nhất lúc ấy, tôi nhận ra đây là một công việc thú vị và đầy giá trị. Nó khác hoàn toàn so với những gì mình đã trải qua...", Huyền Trang kể.

Sau hơn nửa năm cộng tác, Huyền Trang có được đồng lương đầu tiên. Dù không nhiều, cô vẫn hoan hỷ với quyết tâm tiếp tục gắn bó và cống hiến cho công việc.

Lúc này khi nhìn lại, Huyền Trang thấy mọi thứ đều xứng đáng và chưa bao giờ hối hận khi chọn con đường trên.

Cô trân trọng công việc, hiểu rằng để có một chương trình cho mình trở thành host lên sóng, nhiều người đã thầm lặng phía sau hỗ trợ giúp sức.

Huyền Trang quan niệm, 2 trong những yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công là tìm được một người thầy giỏi có tâm và môi trường tốt để phát triển. Với cô những điều này không thể trao đổi bằng tiền hay giá trị vật chất.

“Có thể mỗi thời điểm mỗi khác, mỗi ngành nghề sẽ có tính chất khác nhưng có lẽ điểm chung chúng ta đều cần là sự cầu tiến, ham học hỏi và không ngừng cố gắng”, cô bày tỏ.

MC Huyền Trang (Mù Tạt) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Cuối bài viết, nữ MC khẳng định chỉ chia sẻ câu chuyện riêng. Còn tùy từng trường hợp, từng bối cảnh mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau.

Phần mình, cô luôn biết ơn những người đã tạo điều kiện. Cô không quên sự nghiêm khắc, thậm chí là quát mắng để mình có thể trưởng thành như hôm nay.

“Hãy biết nắm bắt và nhìn ra cơ hội, trước khi làm ra tiền phải biết cách thu nạp, tích luỹ những thứ sẽ cho mình kiến thức và kinh nghiệm mà chúng ta không thể bỏ tiền ra mua được. Có nhiều dạng để đầu tư, hãy chọn cách đầu tư đúng đắn và phù hợp nhất nhé!”, cô chia sẻ.

MC Huyền Trang trong phim "11 tháng 5 ngày"

Ảnh, clip: FBNV