MC Misoa Kim Anh vừa đăng tải hình ảnh xác nhận được bạn trai bất ngờ cầu hôn trong chuyến du lịch tại châu Âu.

Nữ MC tiết lộ sau gần 3 năm hẹn hò, cả hai muốn hướng đến sự đồng hành lâu dài. Vị hôn phu vốn không làm việc trong showbiz, tính cách hướng nội nên cô tôn trọng mong muốn của đối phương, không chia sẻ quá nhiều về anh.

“Cả hai chúng tôi đang lên kế hoạch cùng xây tổ ấm cho tương lai vào năm 2027”, Misoa Kim Anh cho biết.

Misoa Kim Anh sinh năm 1991, nổi bật với vai trò MC của các chương trình truyền hình dành cho giới trẻ. Cô tạo được ấn tượng qua các show truyền hình như Yêu là chọn, Giải mã tình yêu, Vì yêu mà đến, Ngôi nhà chung…

Cô cũng là gương mặt dẫn dắt các sự kiện giải trí, thời trang và lifestyle (phong cách sống - PV) nổi bật vài năm gần đây. Misoa tạo dấu ấn nhờ lối dẫn dắt tự nhiên, trò chuyện thông minh cùng cá tính riêng biệt mang màu sắc nữ tính nhưng không rập khuôn.

Người đẹp cũng lấn sân diễn xuất, góp mặt trong phim Tiệm bánh hoàng tử bé, Mùa hạ mang tên em, MV Kết thúc để bắt đầu (của Đàm Vĩnh Hưng với Dương Triệu Vũ)...

Sở hữu lợi thế về ngoại hình, Misoa Kim Anh còn nhận nhiều lời mời làm người mẫu ảnh, đóng TVC quảng cáo và góp mặt trong một số chương trình thực tế. Nhiều năm làm nghề, cô duy trì hình ảnh nhẹ nhàng, hiện đại và độc lập, sở hữu lượng người theo dõi đông trên các nền tảng mạng xã hội.

Đời thường, Misoa Kim Anh chuộng phong cách thời trang đơn giản, nữ tính. Song mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, người đẹp cũng làm mới mình với vẻ ngoài quyến rũ.

Song song với hoạt động truyền hình, Misoa cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu trong ngành làm đẹp và thể thao. Trong những năm gần đây, cô nhận được sự quan tâm từ cộng đồng chạy bộ khi liên tục chia sẻ hành trình tập luyện, lối sống lành mạnh và góc nhìn tích cực về việc vận động ở độ tuổi trưởng thành.

Đầu năm nay, Misoa đã hoàn thành cự ly full marathon tại Tokyo Marathon 2026 - một trong những giải marathon lớn và danh giá nhất thế giới. Những video và nội dung chân thực xoay quanh quá trình luyện tập, vượt qua áp lực thể chất lẫn tinh thần của cô truyền cảm hứng cho nhiều người mới bắt đầu chạy bộ.

