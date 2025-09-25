A.I là ai? là gameshow đầu tiên về AI - trí tuệ nhân tạo do Trấn Thành cầm trịch. Chương trình kết hợp giải trí và công nghệ - nơi các sản phẩm AI trở thành trung tâm.

Gần đây, Trấn Thành tập trung cho phim chiếu rạp vào dịp tết Nguyên đán 2026 Thỏ ơi! nên dù đắt show, anh chỉ có nhận lời dẫn chương trình truyền hình một cách chọn lọc.

Bên cạnh các chương trình có thương hiệu vững chắc như Anh trai say hi, Em xinh say hi, việc một chương trình mới nhận cái gật đầu từ "MC quốc dân" gây chú ý.

MC Trấn Thành. Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, kiến thức về trí tuệ nhân tạo của Trấn Thành cũng là ẩn số được quan tâm.

Về gameshow A.I là ai?, nhà sản xuất nhận định công nghệ AI phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực văn hóa - giải trí những năm gần đây, từ điện ảnh, âm nhạc đến thời trang, văn chương.

Nắm bắt tâm lý này, nhà sản xuất muốn tạo ra format chương trình mới sao cho dung hòa giữa kiến thức, tính giải trí và những giá trị nhân văn.

Người đại diện bật mí điểm đặc biệt của gameshow là yếu tố "song trùng" - hay những bản sao được tạo ra bằng AI, mang đến người xem cảm giác mới mẻ giữa thật và ảo.

Dàn khách mời, người chơi gồm những nghệ sĩ nổi tiếng. Họ sẽ được trải nghiệm giây phút đối diện với bản sao của mình đầy thú vị.