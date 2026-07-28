Tập 32 Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng tối 27/7 trên VTV3 chứng kiến cú sốc lớn nhất đời của nhân vật Tài do Tuấn Tú thủ vai. Sáng thức dậy, anh phát hiện người mẹ thân yêu đã qua đời từ lúc nào trong giấc ngủ. Trước cú sốc quá lớn, Tài khóc nói: "Sao mẹ đi mà không nói gì với con? Mẹ!".

Cảnh phim xúc động MC Tuấn Tú chỉ thực hiện 1 lần quay duy nhất.

Trích đoạn phim cũng lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Trên trang VTV Giải trí, người xem để lại bình luận chia sẻ họ cũng từng trải qua nỗi mất mát như Tài, khi người thân cũng ra đi lặng lẽ mà chưa kịp nói lời từ biệt. Đặc biệt, diễn xuất của MC Tuấn Tú nhận nhiều lời khen. Đây được đánh giá là một trong những cảnh quay anh diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp.

Tuấn Tú chia sẻ với VietNamNet, cảnh diễn với mẹ Phụng do nghệ sĩ Tú Oanh đóng luôn luôn khó. "Làm thế nào để khán giả thấy Tài lạc quan, vui vẻ nhưng sâu thẳm vẫn có những nỗi buồn. Vì mẹ như vậy nên cuộc sống của Tài cũng chỉ bó hẹp trong phạm vi khu tập thể. Thêm nữa, anh ấy luôn mặc cảm về hoàn cảnh của mình, vì chăm mẹ bị Alzheimer nên không lấy được vợ. Khi mẹ Phụng mất, Tài rất sốc vì cả cuộc đời chỉ gắn bó với mẹ", Tuấn Tú nói.

Anh cho biết ngày quay cảnh này đã không được báo trước để chuẩn bị tâm lý bởi đạo diễn muốn Tuấn Tú có cảm giác bất ngờ.

"Khi tới bối cảnh, mọi việc diễn ra bình thường rồi đạo diễn Trịnh Lê Phong báo với tôi là hôm nay quay cảnh mẹ Tài mất. Tôi bảo đây là cảnh khó, sao anh không báo với để tôi tập trước. Anh Phong nói muốn có được cảm xúc bất ngờ của tôi, đó là sự ngỡ ngàng, sụp đổ, day dứt, đau khổ vì cuộc sống của nhân vật từ giờ không còn mẹ nữa. Anh ấy muốn chỉ quay 1 lần để lấy cảm xúc thật nhất nên yêu cầu các khâu phải chỉn chu hết mức. Tôi tập thoại và chỉ quay duy nhất 1 lần là hoàn thành", Tuấn Tú kể.

MC Tuấn Tú trong tạo hình vai Tài ở "Dưới ô cửa sáng đèn".

Nam diễn viên cho biết sau khi quay xong anh thấy mệt, đầu óc căng thẳng. "Đây là cảnh quay mà diễn viên chúng tôi không muốn đóng. Nhưng khi đóng mới thấy sự mất mát lớn của nhân vật. Cảnh phim sẽ giúp khán giả nhận ra ý nghĩa rất lớn khi bố mẹ còn ở với chúng ta và giúp họ trân trọng tình cảm gia đình. Dù là cảnh quay khó nhưng sau khi xem tôi thấy phần nào mình đã làm được. Tôi đọc nhiều bình luận đồng cảm của khán giả và thấy vô cùng xúc động", Tuấn Tú nói.

Dưới ô cửa sáng đèn sẽ kết thúc phát sóng vào tối mai, 29/7 ở tập 33, hứa hẹn một cái kết đẹp cho nhân vật của Tuấn Tú.

Trích đoạn phim gây xúc động của MC Tuấn Tú (Nguồn: VFC)