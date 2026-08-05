Aurora Phelps lừa tình, lừa tiền nhiều người đàn ông lớn tuổi. Ảnh: FBI/Latimes

Aurora Phelps (SN 1981) sinh ra tại Los Angeles (Mỹ), lớn lên ở Guadalajara (Mexico). Sau khi kết hôn với Alejandro Alvarez năm 2006, cô cùng chồng chuyển đến bang Arkansas (Mỹ) sinh sống, theo Las Vegas Review -Journal.

Sau khi sinh 3 đứa con, áp lực tài chính, nợ nần khiến cuộc hôn nhân của họ dần rạn nứt, dẫn đến ly hôn. Năm 2016, Aurora tái hôn với William Phelps.

Aurora Phelps hẹn hò với những người đàn ông lớn tuổi thông qua Tinder, Plenty of Fish và các ứng dụng hẹn hò khác. Ảnh: Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal

Mang 2 quốc tịch Mỹ và Mexico, Aurora bị cáo buộc làm quen với những người đàn ông lớn tuổi qua các ứng dụng hẹn hò như Tinder, Plenty of Fish... Sau khi tạo dựng lòng tin, cô tìm cách chuốc thuốc khiến nạn nhân bất tỉnh hoặc mất ý thức để chiếm đoạt tài sản.

Tháng 6/2019, Aurora thuê phòng tại một khách sạn ở thành phố Bentonville (bang Arkansas) và gặp gỡ người đàn ông lớn tuổi tên Juana Sandoval.

Theo cảnh sát, sau khi uống bia cùng cô, ông Juana Sandoval bất tỉnh và khi tỉnh dậy thì thẻ tín dụng đã biến mất. Aurora bị cáo buộc dùng chiếc thẻ này để mua vé máy bay về Las Vegas và thực hiện nhiều giao dịch trái phép trị giá hàng nghìn USD.

Tháng 7/2021, Aurora bị cáo buộc đánh thuốc mê một người đàn ông lớn tuổi quen qua ứng dụng hẹn hò rồi lấy iPhone, iPad và thẻ ngân hàng của người này. Theo LAtimes, cô còn bán số cổ phiếu Apple trị giá khoảng 3,3 triệu USD của nạn nhân và tìm cách rút tiền từ tài khoản nhưng bất thành.

Tháng 12 cùng năm, ông Robert Erbach (khi đó 67 tuổi), sống tại Guadalajara, Mexico, đã biến mất sau cuộc hẹn với Aurora.

Hai ngày sau, thi thể ông được tìm thấy bên lề đường ngoài thành phố. Aurora sau đó lái chiếc BMW của ông về Las Vegas, đồng thời tìm cách rút hơn 50.000 USD (1,3 tỷ đồng) từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Tháng 5/2022, một người đàn ông ở Guadalajara bị phát hiện tử vong trong phòng tắm sau khi gặp Aurora. Theo điều tra, cô bị cáo buộc sử dụng tài khoản của nạn nhân để mua vàng và yêu cầu giao đến nhà mình. FBI nhận định đây là "một vụ lừa đảo tình ái ở cấp độ nghiêm trọng chưa từng thấy".

William Phelps, người chồng gắn bó hơn 10 năm với Aurora chia sẻ rằng, anh bị sốc trước tin vợ mình bị cảnh sát bắt. Anh nghĩ vợ mình là một người nội trợ bình thường, thích ca hát, dọn dẹp nhà cửa. Anh kể, sau những ngày làm việc, cô trở về nhà và thường xuyên dán mắt vào điện thoại.

"Nếu cô ta làm như vậy thì quá tệ, cô ấy đã lừa tôi bao nhiêu năm qua rồi", anh nói.

Hiện cô bị giam giữ tại Guadalajara và dự kiến được dẫn độ về Mỹ sau khi hoàn tất các thủ tục để tiếp tục đối mặt với các cáo buộc của cơ quan liên bang. FBI đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng trong việc xác định thêm các nạn nhân và nhân chứng.