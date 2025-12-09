Dù công việc vất vả, mỗi ngày chỉ ngủ chừng 5 tiếng, chị vẫn miệt mài bởi mong muốn duy nhất của chị là giúp những người xa quê gửi gắm tình cảm về gia đình.

Câu chuyện được lan truyền rộng rãi khi tài khoản “Hoa chân chạy” đăng tải bài viết trả lời câu hỏi nhiều người đặt ra: “10 tệ để làm 'con gái tạm thời', mẹ bỉm 9X ở Hà Nam làm vì điều gì?”, thông tin từ QQ.

Từ cô giáo mầm non đến “người con thay thế”

Nhân vật chính là Vương Diễm Hoa, 33 tuổi, sống tại thành phố Thương Khâu (Trung Quốc). Trên mạng xã hội, chị được gọi bằng nhiều cái tên trìu mến: “mẹ bỉm 9X”, “Hoa chân chạy”, “con gái tạm thời”.

Chị Hoa làm công việc "con gái tạm thời" khiến nhiều người xúc động. Ảnh: QQ

Từ tháng 4/2025, chị bắt đầu cung cấp một dịch vụ đặc biệt hiếm thấy: thay mặt những người đi làm xa mua thức ăn, gửi quà, chăm nom và trò chuyện với cha mẹ hoặc con nhỏ của họ ở quê nhà.

Trước đó, chị Diễm Hoa có 10 năm làm giáo viên mầm non, chứng kiến nhiều cảnh đời cay đắng của người già và trẻ nhỏ sống xa người thân.

Một câu chuyện khiến chị nhớ mãi: “Hôm trước bà còn đến đón cháu, hôm sau đã qua đời. Cậu bé nói rằng mình ân hận vì chưa chăm bà tốt hơn”.

Ký ức ấy gieo vào chị ước muốn được làm điều gì đó cho những người neo đơn. Sau này, khi một người bạn nhờ chị mua thức ăn gửi cho mẹ ở quê, niềm vui của người mẹ ấy khiến Diễm Hoa nhận ra giá trị của việc “gửi yêu thương thay người khác”.

Động lực càng lớn hơn khi bố chị từng gặp tai nạn nghiêm trọng. Giây phút vừa lái xe đưa bố đi cấp cứu, vừa run rẩy vì sợ, khiến chị hiểu rõ, đôi khi, chỉ cần có một người đứng bên đã có thể cứu vãn cả một gia đình.

10 tệ 1 đơn: “không đủ tiền xăng nhưng đủ chân tình”

Ban đầu chị muốn làm miễn phí, nhưng nhiều người ngại nên chị đặt mức giá tượng trưng 10 tệ. “10 tệ chẳng đủ chi phí, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đây là nghề kiếm tiền. Tôi chỉ thấy mỗi ngày mình được đi thăm người thân”, chị nói.

Chỉ trong vài tháng, chị đã phục vụ hơn 600 khách hàng. Thường mỗi đơn mất khoảng 1 giờ di chuyển và giao đến tay người nhận, có chuyến kéo dài đến 3 giờ. Ngoài việc mua đồ, giao thuốc, chuyển quà, chị còn chụp ảnh, quay video gửi cho con cái đang đi làm xa để họ yên tâm về gia đình ở quê.

Công việc kín cả ngày. Thường đến nửa đêm chị mới ngủ, 5h-6h lại dậy nhận đơn mới. Nhiều lần chị phải đưa theo con gái 3 tuổi. Những lúc con ngã hay ốm, chị từng muốn dừng lại.

Những khách hàng được chị coi như người thân. Ảnh: QQ

Nhưng những tin nhắn như: “nhờ chị mà tôi yên tâm hơn”; “làm ơn đừng ngừng lại nhé”… đã giữ chị ở lại. "Nhiều người nói họ cần tôi. Vậy nên tôi không nỡ dừng”, chị trải lòng.

Sau gần 1 năm, Diễm Hoa đã trở thành “con gái tạm thời” của nhiều cụ già, là “mẹ tạm thời” của nhiều em nhỏ. Chị nói luôn coi mọi người như người thân, bởi: “Chỉ khi coi họ là gia đình, mình mới thực sự có trách nhiệm”.

“Sau này dù có khó đến đâu, tôi vẫn tiếp tục. Tôi muốn giúp nhiều người hơn gửi đi những yêu thương vượt qua khoảng cách", chị nói.

Câu chuyện về Vương Diễm Hoa đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người xúc động trước sự tử tế giản dị mà bền bỉ của một bà mẹ 9X – người đang thay nhiều người xa quê chăm sóc những người họ thương yêu.