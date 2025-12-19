Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, có một con gái chưa đầy 11 tháng. Nhân dịp sinh nhật con và cũng muốn trang hoàng căn chung cư mới mua để đón bạn bè, tôi đặt mua một cây thông cao gần 2m, nhập khẩu từ châu Âu, giá 15 triệu đồng. Mức giá này khá hời vì tôi mua từ người bạn thân.

Ban ngày chăm con, tối khi con ngủ, tôi mới tranh thủ trang trí cây thông và nhà cửa. Tôi còn tự tay làm bánh quy, bánh quế, sấy cam, sả để pha trà mời khách.

Sau chuyến công tác dài ngày về, nhìn căn nhà lung linh, ấm áp, chồng tôi rất hào hứng, liên tục khen vợ khéo tay. Hai bố con tạo dáng chụp ảnh liên tục bên cây thông.

Hôm sau, anh mời hơn 10 nhân viên thân thiết tới thăm nhà. Đây cũng là dịp anh muốn cảm ơn họ cả năm đồng hành, hỗ trợ công ty.

Tôi tỉ mỉ trang hoàng nhà cửa dịp Giáng sinh để chúc mừng sinh nhật con gái, đón bạn bè, nhân viên chồng ghé thăm. Ảnh minh họa: Freepik

Để đón khách tươm tất, chu đáo, tôi đặt đồ ăn kiểu Âu từ nhà hàng cao cấp và tự làm thêm các món ăn nhẹ như khoai tây chiên, salad, bánh ngọt. Tôi mua hơn chục cây tùng thơm nhỏ, trang trí xinh xắn để làm quà tặng mọi người.

Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu thì mẹ chồng tôi bất ngờ đến. Bà bảo, buổi sáng cùng họ hàng ở quê lên thành phố thăm người ốm. Xong việc, bà gọi taxi qua đây chơi với cháu.

Vợ chồng tôi nhanh tay xách đồ, mời mẹ vào nhà. "May mà tới mới biết nhà có tiệc to thế này. Số tôi may mắn quá", vừa bước vào cửa, bà vừa nói.

Trong bữa tiệc, mọi người thi nhau khen mẹ chồng tôi có con trai tài giỏi, thành công, con dâu thì khéo léo, xinh đẹp. Chị kế toán công ty tấm tắc: "Cây thông của nhà sếp dễ phải tới 20 triệu sếp nhỉ. Dòng này là cây nhập khẩu Hà Lan hoặc Đan Mạch mới đẹp và tươi vậy. Năm ngoái công ty mình mua cây 10 triệu mà lá rụng tơi tả".

Tôi buột miệng giải thích: "Không tới đâu chị ơi, em mua ở chỗ bạn thân chỉ có 15 triệu thôi ạ".

Mẹ chồng tôi nghe xong sửng sốt hỏi: "15 triệu cây thông á?". Chồng tôi biết tính bà nên xoa dịu ngay: "Bé Min thích lắm nên vợ chồng con mới làm đó. Giống như Tết chơi đào, mai thôi mẹ. Cây này phải chơi được tới tết Nguyên đán".

Cuối bữa tiệc, tôi và mấy chị em gái vào bếp, tranh thủ gọt trái cây, pha trà và tán gẫu. Mọi người hỏi tôi đặt đồ ăn ở đâu ngon thế để mấy ngày nữa đặt cho công ty liên hoan. Chị kế toán cẩn thận hỏi chi phí để tính toán sớm. Toàn người thân thiết lâu năm, tôi cũng không ngần ngại cho hay, chi phí dao động từ 700.000-2.000.000 đồng/người, tùy thực đơn và quy mô lượng khách.

Mẹ chồng tôi không biết ở đâu xuất hiện, gằn giọng nói: "Đúng là giờ tiền kiếm khó mà tiêu dễ thật. Người không đi làm lại hay thích mấy thứ phù phiếm, học đòi châu Âu. Chúng tôi ở quê với vài trăm nghìn thì ăn cả tháng".

Nghe mẹ chồng nói mà tôi tái mặt, các chị em cũng sững người không ai dám lên tiếng. Chẳng mấy khi có khách tới chơi nhà mà mẹ chồng tôi nói mỉa mai như vậy. Trong suy nghĩ của bà, tôi ở nhà trông con, không đi làm nên trông chờ vào tiền của chồng.

Mọi người thấy không khí gia đình không ổn nên cũng nhanh chóng tìm lí do để tạm biệt.

Khách về, tôi mời mẹ chồng và chồng ngồi xuống nói chuyện. Tôi thẳng thắn nói với bà, câu nói của bà làm tôi xấu hổ và tổn thương. Tôi khẳng định, tôi không ăn bám, tự chủ kinh tế. Thậm chí, những lúc công ty chồng gặp khó khăn, tôi đều là người đồng hành khắc phục.

Chồng tôi cũng giải thích cho mẹ hiểu lý do tổ chức tiệc để cảm ơn, kết nối nhân viên, chứ không phải chúng tôi sống hoang phí, màu mè.

Thế nhưng, mẹ chồng tôi vẫn mặt nặng mày nhẹ: "Anh chị giỏi rồi, tôi nhà quê, không hiểu được". Nói rồi mẹ nằng nặc gọi taxi, bỏ về quê, cũng không thèm ngoái chào cháu gái.

Tôi tự hỏi, mình có làm gì sai hay không?

Độc giả Q.C

