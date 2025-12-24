Giáng sinh (Noel) là dịp để các chị em trổ tài sáng tạo ra những mẫu cây thông Noel độc lạ, dễ thương.

Mùa Giáng sinh 2025, hình ảnh những cây thông Noel “có một không hai” được làm từ nguyên liệu "rất ẩm thực" như hoa quả, xà lách, cà chua, dưa chuột, thịt nguội... được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cây thông Noel được làm trong 3 tiếng của chị Thủy

Trong số đó, cây thông Noel được làm từ hoa quả của chị Cao Thanh Thủy (Hà Nội) gây chú ý hơn cả. Được chia sẻ trên một hội nhóm, loạt ảnh cây thông độc lạ thu hút hàng nghìn lượt "thích" và hàng trăm bình luận quan tâm.

Chị Thủy cho hay, 3 mùa Giáng sinh gần đây, chị đều thiết kế những cây thông Noel lạ mắt với nhiều nguyên liệu khác nhau như rau củ, hoa quả, thịt nguội...

Mẫu cây thông khác cũng ấn tượng không kém của chị Thủy

Dịp Giáng sinh năm nay, chồng công tác xa nhà, chị quyết định “chiêu đãi” 2 con một bữa tiệc trái cây, trong đó cây thông Noel được làm từ hoa quả là điểm nhấn.

Chị Thủy mất 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành cây thông này. Đầu tiên, chị gọt xốp cắm hoa thành hình tháp, sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc xung quanh để đảm bảo vệ sinh.

Tiếp đến, từ các loại quả như ổi, xoài, dâu tây, dưa leo, củ dền... chị tỉa thành hình hoa, lá rồi dùng tăm tre gắn vào miếng xốp. Mỗi bông hoa, chiếc lá được gọt tỉa tỉ mỉ, các gam màu được phối đẹp mắt tạo nên tổng thể cây thông Noel độc đáo, đẹp mê mẩn.

“Cây thông Noel nhỏ nhắn thôi nhưng các con tôi rất thích. Cây thông được làm từ hoa quả, có thể thưởng thức ngay nhưng nhà tôi không ăn mà chỉ để trưng bày. Tôi không bỏ tủ lạnh mà trưng bên ngoài nên cây thông chỉ bảo quản được 1 ngày”, chị Thủy cho biết.

Một số mẫu cây thông được chị Thủy làm từ rau củ, thịt nguội

Ngoài ra, chị Thủy còn làm một cây thông Noel từ thịt nguội. Cây thông này đơn giản, dễ làm. Chị chỉ cần xếp các miếng thịt nguội lên khay thành hình tháp, rồi trang trí thêm một số loại quả như cà chua, khế, việt quất để có màu sắc như ý. Mẫu cây thông này cũng được các con chị đặc biệt yêu thích.

Với chị Thủy, Giáng sinh là một dịp để gia đình quây quần, tăng sự kết nối. Vào dịp này, chị muốn làm điều gì đó mới mẻ để tạo niềm vui cho các con bằng chính đôi tay khéo léo của mình.

Cũng chung đam mê nấu nướng và trang trí ẩm thực như chị Thủy, nhưng Giáng sinh 2025 lại là dịp đầu tiên chị Phạm Chuyên (Hải Phòng) thiết kế mẫu cây thông Noel độc lạ.

Chị chia sẻ, một lần lướt TikTok, chị vô tình xem được video hướng dẫn làm cây thông Noel bằng rau xà lách. Thấy thích thú và có vẻ dễ làm, chị cũng mày mò làm theo để có mòn quà độc đáo tặng các con dịp Giáng sinh.

“Tôi lấy củ cà rốt làm thân cây thông, sau đó dùng tăm cố định lá xà lách vào đó. Ngoài ra, tôi còn dùng chôm chôm và quýt trang trí để cây thông đẹp và bắt mắt hơn”, chị Chuyên kể.

Chị Chuyên làm cây thông Noel từ xà lách, hoa quả

Cây thông của chị cao khoảng 50cm, được bao phủ bởi màu xanh của rau xà lách, điểm xuyết là màu đỏ của chôm chôm, màu vàng của quýt... Cây thông tuy đơn giản nhưng vẫn khiến nhiều người thích mê.

“Tôi chỉ mất 30 phút là hoàn thành cây thông này. Cây thông được đặt trong mâm cơm, gia đình ngắm nghía xong thưởng thức luôn. Các con tôi thích lắm.

Ngoài ra, tôi còn làm một cây thông Noel từ quả táo, quýt và rau súp lơ. Cây thông tuy đơn giản nhưng vẫn tạo được niềm vui cho các con”, chị Chuyên chia sẻ.

Những cây thông Noel độc lạ, được làm từ nguyên liệu quen thuộc không chỉ mang đến sự mới lạ về hình thức mà còn gửi gắm tình cảm, sự khéo léo và tâm huyết của các bà mẹ dành cho gia đình.

Từ những nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, bằng đôi tay tỉ mỉ và óc sáng tạo, các mẹ đã mang không khí Giáng sinh đến gần hơn, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp, nơi niềm vui của con trẻ được thắp sáng bằng những điều giản dị nhưng chan chứa yêu thương.

Ảnh: NVCC