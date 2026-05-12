Biến sân thượng 90m2 thành khu vườn xanh mát

Đầu năm 2025, khi chuyển về sinh sống trong ngôi nhà mới thuộc phường Nhân Hòa (tỉnh Bắc Ninh), chị Nguyễn Thị Thương (35 tuổi) bắt tay ngay vào làm vườn sân thượng.

Đây là ý tưởng chị ấp ủ nhiều năm nay, xuất phát từ mong muốn có một không gian sống xanh và chủ động nguồn thực phẩm sạch hàng ngày cho gia đình.

“Mình từng làm vườn ban công ở nhà cũ nhưng diện tích nhỏ hẹp nên chỉ trồng được một số cây xanh, sen đá và xương rồng.

Vì muốn thỏa đam mê trồng rau sạch nên khi nhà mới xây xong, mình đầu tư làm vườn trên cao ngay”, chị Thương kể.

Vườn sân thượng của gia đình chị Thương được thiết kế khoa học. Chị làm giá kệ, kê chậu lên cao để thuận tiện chăm sóc hàng ngày mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ

Ban đầu, để làm vườn hiệu quả và không ảnh hưởng đến kết cấu nhà, chị xử lý chống thấm sàn kỹ lưỡng rồi sơn nền thay vì lát gạch để bảo vệ mặt sàn. Sau đó, chị mua thêm đất, phân bón hữu cơ và các vật dụng như giá, kệ, chậu để trồng cây.

Chị Thương cho hay, khu vườn sân thượng rộng 90m2, được phân chia không gian theo từng tầng lớp hợp lý.

Phía trên, chị làm giàn để trồng các loại cây leo giàn, cho trái ngắn ngày như cà chua, bầu, bí, mướp…, vừa dễ chăm sóc và nhanh cho thu hoạch, vừa tạo bóng râm mát cho vườn.

Ngoài các giống truyền thống, chị còn chinh phục thành công nhiều loại cây lấy trái có xuất xứ từ nước ngoài như cà chua bi trái cây (Yasik, nho xanh, socola), bí mặt trời, bí bơ Cello…

Một số cây leo giàn cho quả sai trĩu

Các giống cà chua bi trái cây mà chị Thương chinh phục thành công

Phía dưới, nữ gia chủ ưu tiên trồng các loại rau xanh theo mùa. Mùa đông, chị trồng su hào, bắp cải, súp lơ, cải canh. Sang mùa hè, khu vườn tràn ngập rau dền, rau mồng tơi, rau đay, rau muống…

Bên cạnh đó, chị cũng trồng thêm vài giống rau gia vị như hành lá, kinh giới, húng, mùi tàu…

“Mình chủ yếu trồng rau theo sở thích của gia đình, mỗi loại một ít để có thể luân phiên thu hoạch và sử dụng, đổi bữa hàng ngày.

Ngoài khu vực trồng cây, mình cũng chừa lại một khoảng không gian vừa đủ trên sân thượng, làm nơi ăn uống, thư giãn ngoài trời cho cả nhà”, chị chia sẻ thêm.

Gia chủ ưu tiên trồng rau theo mùa, vừa dễ chăm sóc lại hạn chế sâu bệnh, vừa cho năng suất cao

Trong quá trình làm vườn, chị Thương nhận thấy công đoạn vận chuyển đất lên sân thượng là vất vả nhất. Để tiết kiệm thời gian và công sức, chị mượn tời, đưa cả trăm bao đất từ dưới lên cao.

Sau đó, chị tiến hành trộn, ủ đất thật kỹ lưỡng, đảm bảo giá thể sạch, tơi xốp và có đủ dinh dưỡng để trồng cây.

Khi khu vườn hoạt động ổn định, nữ gia chủ dành 1-2 tiếng mỗi ngày để theo dõi, chăm sóc, từ tưới cây, bón phân cho đến phun phòng sâu bệnh…

Chị Thương tiết lộ, chi phí làm vườn ban đầu hết khoảng 30 triệu đồng.

Chị Thương cùng các con thích thú thu hoạch rau trái sạch trong vườn

Vừa ăn, vừa biếu

Từ khi có vườn sân thượng, chị cũng chủ động được nguồn thực phẩm sạch hàng ngày cho gia đình, hiếm khi phải đi chợ mua rau.

Ngoài sử dụng trong nhà, chị còn chia sẻ thành quả lao động với bạn bè, người thân hay hàng xóm.

“Thời điểm rau trái cho thu hoạch cùng lúc, mình hái mỏi tay, cả nhà sử dụng không kịp nên đem biếu mọi người. Mà đồ biếu là mình phải chọn những mẻ tươi ngon, đẹp nhất, còn phần xấu để lại ăn”, chị hài hước nói.

Chủ nhân khu vườn cũng thường chia sẻ rau trái sạch trong vườn với bạn bè, người quen

Người phụ nữ 35 tuổi cũng thừa nhận, thành quả lớn nhất từ khi làm vườn sân thượng là niềm vui và năng lượng tích cực cho bản thân cũng như các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiều lúc vất vả chăm sóc, dọn dẹp nhưng mọi người đều thích thú khi được tự tay trồng và thu hoạch rau trái sạch tại nhà. Chiều đến, các con của chị lại háo hức được ra vườn, trồng rau cùng mẹ.

“Sự ủng hộ của gia đình là động lực để mình tiếp tục làm vườn, chinh phục các loại rau trái.

Thỉnh thoảng, nhà mình cũng tổ chức ăn lẩu, nướng trên vườn, vừa ngắm cây cối, vừa hít hà không khí trong lành, tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa”, chị bày tỏ.

Ảnh: Thư Thương