Làm “nông dân sân thượng”

Trần Thị Hồng Nhớ (hiện sống ở TPHCM, làm quản lý kinh doanh của một công ty dược phẩm) đam mê trồng rau trên sân thượng từ lâu nhưng đến năm ngoái mới có điều kiện làm. Bằng sự chăm chỉ và ham học hỏi, chị biến sân thượng 30m2 thành khu vườn xanh mát với nhiều loại rau củ và cây ăn trái để cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho gia đình.

Vườn dưa lưới trĩu quả của mẹ đảm ở TPHCM. Video: Hồng Nhớ

Ngay khi có ý tưởng, chị Nhớ đã bố trí, lắp đặt hệ thống tưới tiêu và hệ thống thoát nước trên sân thượng một cách chỉn chu, bài bản. Chị tính toán cẩn thận vị trí kê chậu, giàn, xác định rõ hệ chậu phải đi liền với hệ thoát nước trước khi thi công.

Chị ưu tiên sức tải của sàn, phải chống thấm và thoát nước tốt. Ngoài ra, tính thẩm mỹ cũng quan trọng vì điều này sẽ quyết định việc chị có thể theo đuổi đam mê lâu dài hay không.

“Với tôi, vườn tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng và thông thoáng thì sẽ bớt được mầm bệnh cho cây. Vườn càng đẹp thì động lực chăm sóc càng lớn.

Việc trồng rau sân thượng với tôi khó hơn ở chỗ vừa cho năng suất, vừa phải có tính thẩm mỹ. Bởi vậy, tôi trồng cùng lúc nhiều loại cây khác nhau, canh thời gian gieo hạt phù hợp, xử lý một vài kỹ thuật canh trái khi ra hoa đậu quả, bố trí vị trí cho leo giàn đẹp nhất”, chị Nhớ chia sẻ.

Những mùa rau trái bội thu của chị Nhớ

Việc trồng rau để phục vụ nhu cầu ăn uống với chị không quá phức tạp. Chị chỉ cần trộn phân hữu cơ trong nền đất tơi xốp, giữ đất ẩm và thoát nước tốt thì vườn rau sẽ cho thu hoạch thường xuyên.

Hơn 1 năm qua, khu vườn 30m2 của chị luôn được phủ xanh bởi các loại rau trái. Chị từng trồng nhiều loại rau như súp lơ, khổ qua, cà tím, cà ngọt, mướp, bí, bầu, đậu đũa, đậu cô ve… Chị đã có những mùa “bội thu”, lượng rau, củ, quả đủ để phục vụ những bữa ăn gia đình.

Chị hi vọng con gái có tuổi thơ tươi đẹp bên khu vườn nhỏ

“Dù mới bắt tay vào trồng rau trên sân thượng được hơn 1 năm, trước đó chưa từng có kinh nghiệm về trồng trọt, nhưng tôi vẫn có những mùa rau bội thu.

Bí quyết của tôi là trồng rau theo mùa, giúp giảm rủi ro sâu bệnh và đỡ công chăm sóc, phòng ngừa. Ngoài ra, có thể trồng luân canh, xen canh các loại, tìm hiểu nhu cầu của cây trong từng giai đoạn để bổ sung dinh dưỡng cho phù hợp”, chị Nhớ nói.

Vườn dưa lưới trĩu quả

Từ giữa tháng 3/2026, chị Nhớ “thay màu áo mới” cho khu vườn bằng một vụ dưa với hơn 40 cây các loại, trong đó chủ yếu là dưa lưới.

Vườn dưa chị dày công chăm sóc suốt thời gian qua

Vườn dưa của chị sắp đến kỳ thu hoạch, trung bình mỗi quả đạt từ 3,5-4kg. Quả to nhất đạt 4,5kg. Tổng sản lượng dưa lưới cân thử đạt khoảng 1 tạ.

Ngoài ra, chị trồng khoảng 10 gốc dưa hấu Hắc Mỹ Nhân, trái đều và đẹp. Chị đánh giá, loại dưa này khó trồng hơn dưa lưới, cần chăm sóc tỉ mỉ và bổ sung dinh dưỡng đúng giai đoạn mới đạt năng suất.

Hơn 1 năm qua, việc xây dựng khu vườn nhỏ xanh mát trong chính căn nhà của mình đã giúp cuộc sống của chị Nhớ thêm đầy đủ, tươi đẹp. Không những thế, đây còn là cách để chị xây dựng lối sống lành mạnh mỗi ngày cho con gái nhỏ.

Dưa lưới tươi ngon chị thu hoạch được từ khu vườn sân thượng

“Khát khao lớn nhất của tôi là biến nơi đây thành ngôi nhà đúng nghĩa của con, nơi có những bữa cơm ngon, sạch, những khoảnh khắc vui vẻ bên màu xanh cây lá.

Tôi hy vọng, sau này sống giữa lòng phố xá nhộn nhịp, con vẫn sẽ tự hào rằng mình đã có một tuổi thơ thật dịu dàng bên khu vườn nhỏ của mẹ”, chị Nhớ bày tỏ.

Vợ chồng chị Nhớ ngoài giờ làm thường cùng nhau chăm sóc vườn rau sân thượng. Nơi đây đã trở thành góc nhỏ tươi vui và bình yên lưu giữ khoảnh khắc yêu thương của bà mẹ 9X.

