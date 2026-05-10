Bí quyết trồng dưa trĩu quả

Những ngày đầu tháng 5, bước lên khu vườn sân thượng, chị Thừa lại cảm thấy hạnh phúc trước thành quả rau trái sum sê tự tay mình trồng, đặc biệt là những trái dưa mọng nước.

Vườn dưa trĩu trịt trái của chị Thừa những ngày đầu tháng 5

Chị Minh Thừa là kỹ thuật viên răng sứ tại TPHCM nhưng lại rất đam mê làm vườn. Năm 2021, khi con gái đầu lòng bắt đầu ăn dặm, chị quan tâm nhiều hơn tới thực phẩm sạch trong bữa ăn của con và gia đình. Tìm hiểu qua mạng xã hội, thấy nhiều nhà đã biến sân thượng thành vườn rau sạch, an toàn, đẹp mắt nên chị cũng học hỏi theo.

Khu vườn sân thượng của chị Thừa đa dạng các loại rau trái như: rau ăn lá, rau gia vị, các loại quả như bầu, bí, mướp tới trái cây như đu đủ, nho, cà chua và đặc biệt là dưa.

Chị Thừa - chủ khu vườn sân thượng sum sê

Chị Thừa tận dụng ban công tầng 2 và sân thượng để làm vườn, đầu tư hệ thống khung giàn, kệ trồng bài bản. Khu vườn được phân chia riêng cho rau ăn lá và các loại cây leo giàn. Do công việc bận rộn, chị lắp hệ thống tưới tự động để cây được cấp nước đều, hạn chế tình trạng thiếu hoặc thừa nước. Tổng chi phí làm vườn ban đầu khoảng 30 triệu đồng.

Với các loại dưa, chị bắt đầu thử nghiệm trồng từ năm 2024. Hạt được ươm trong ly nhựa bằng giá thể tự trộn, tưới nước ngày 2 lần. Khi cây lên lá mầm, chị đem trồng vào thùng xốp có đục lỗ thoát nước dưới đáy. Giá thể gồm đất, phân, trấu và xơ dừa, được trộn và ủ kín khoảng 10 ngày trước khi sử dụng.

Với dưa lưới Huỳnh Long, khi cây có khoảng 9-15 lá, chị bắt đầu bấm ngọn, tỉa nhánh, chọn trái và chỉ giữ lại quả đẹp nhất, sau đó bọc kín để hạn chế côn trùng.

Theo chị Thừa, đây là giai đoạn cần bổ sung dinh dưỡng đều đặn để nuôi trái. Phân bón phải được pha loãng, phù hợp với từng loại dưa và tưới đúng thời điểm.

Vào những ngày nắng nóng cao điểm, chị pha nước dừa (1 quả) với khoảng 15 lít nước để tưới đẫm cho cây vào buổi tối, giúp giải nhiệt và giữ độ ẩm.

Mùa dưa bội thu trên khu vườn sân thượng

“Để tiết kiệm chi phí, tôi tận dụng phân hữu cơ tự ủ từ chuối, trứng, sữa, đạm cá và thực phẩm hết hạn để tưới cây. Hằng tháng, tôi chỉ mua thêm phân trùn quế, xơ dừa và hạt giống”, chị Thừa chia sẻ.

Theo chị, đất trồng được phối trộn linh hoạt tùy từng loại cây để đảm bảo tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Mùa mưa, chị bổ sung thêm trấu để tăng khả năng thoát nước, tránh thối rễ.

Trong phòng trừ sâu bệnh, chị ưu tiên bắt sâu thủ công, chỉ dùng thuốc sinh học khi cần thiết và đúng liều lượng.

Khu vườn được trồng đa dạng các loại rau trái theo mùa

Ngoài dưa lưới, vườn còn khoảng 50 trái dưa gang, dưa hấu Hắc Mỹ Nhân, dưa bở, dưa hấu không hạt Tiểu Long… Từng trái dưa nặng trĩu được chủ vườn tỉ mỉ neo vào chiếc mẹt tre.

"Đây là năm thứ 3 tôi trồng dưa lưới và là vụ mùa thành công nhất. Lần này tôi có kinh nghiệm hơn nhưng để trái ra đều, số lượng lớn thì cần theo dõi kĩ từng giai đoạn, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và phòng trừ sâu bệnh. Mỗi ngày nhìn giàn dưa sai trĩu quả, căng đẫy, tôi thấy rất vui, quên hết mệt mỏi", chị Thừa chia sẻ.

Khu vườn cũng là nơi chị Thừa đón bạn bè, người thân tới tham quan, chụp ảnh

“So với dưa hấu, dưa gang hay dưa bở thì dưa lưới là loại khó trồng nhất do bộ rễ nhạy cảm, sức đề kháng kém, dễ bị sâu bệnh, đặc biệt là bọ trĩ và nhện đỏ tấn công. Vì vậy, hàng ngày tôi phải kiểm tra kỹ, theo dõi sát và phun phòng bằng chế phẩm sinh học", chị Thừa cho biết.

Những ngày TPHCM nắng nóng cao điểm, chị Thừa vẫn dành thời gian lên sân thượng chăm vườn dưa

"Tuy chăm sóc khá vất vả nhưng khi chín, dưa lưới Huỳnh Long có lớp vỏ vàng tươi, ruột vàng cam, vị giòn, ngọt thanh, mọng nước và rất thơm. Đây cũng là món ăn yêu thích của con gái 5 tuổi nhà tôi. Gần đây, bé luôn háo hức chờ đến ngày thu hoạch”, chị Thừa chia sẻ.

Chị Thừa hạnh phúc với thành quả vườn dưa sai trĩu của mình

Ngoài dưa, theo chị Thừa, cà chua cũng là loại cây khá “khó tính”, dễ sâu bệnh, đặc biệt ở giai đoạn bắt đầu đậu trái. Vì vậy, chị chú trọng khâu xử lý và ủ đất thật kỹ trước khi trồng để cây phát triển khỏe mạnh.

Trồng rau ở phố, gửi về quê nhà cách 800km

Hiện tại, vườn sân thượng của người phụ nữ 43 tuổi đa dạng các loại rau, cây ăn trái, là nguồn cung cấp rau quả chính của gia đình.

Từ khi có khu vườn, lịch trình sinh hoạt của chị Thừa ít nhiều thay đổi. Chị thường thức dậy từ 4h sáng, dành 2 tiếng để kiểm tra vườn, bắt sâu, tỉa lá, trộn đất, chăm sóc cây. Mỗi tối chị cũng sắp xếp thời gian để làm vườn, bổ sung dinh dưỡng, thu hoạch trái chín. Cuối tuần, chị tự trộn giá thể, phân trùn, ươm cây con để luôn có cây trồng gối vụ.

Thông thường, các gia đình ở thành phố nhận rau củ sạch từ quê gửi lên. Nhưng 5 năm nay, nhà chị Thừa lại làm việc "ngược đời", đó là gửi rau củ ở vườn sân thượng giữa thành phố về quê nhà.

"Rau trái trong vườn sân thượng ngoài phục vụ cho bữa ăn gia đình, tôi còn chia sẻ cho hàng xóm, người thân và gói ghém gửi về quê cho mẹ đẻ 94 tuổi, mẹ chồng 80 tuổi ở Quảng Ngãi, cách gần 800km. Rau sạch, trái ngọt con tự vun trồng nên các mẹ rất thích, nhất là những giống lạ. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất khi làm vườn của tôi", chị Minh Thừa chia sẻ.

“Từ ngày làm vườn, tôi không chỉ có thêm nguồn thực phẩm sạch, đa dạng cho gia đình mà còn tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc, thu hoạch cây trái. Khu vườn nhỏ cũng trở thành nơi để cả nhà thư giãn, giải tỏa áp lực sau những giờ làm việc”, chị Thừa chia sẻ.

Con gái chị Thừa rất thích lên vườn chơi và thu hoạch rau củ mẹ trồng

Ảnh: NVCC