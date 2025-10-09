Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vừa trưng bày ảnh Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam, giới thiệu 54 tác phẩm đặc sắc của 25 nữ nghệ sĩ thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu, tái hiện sinh động đời sống, văn hóa và con người của 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S.

Những nụ cười hồn hậu, ánh mắt tươi sáng, cảnh sinh hoạt, lao động, lễ hội và trang phục rực rỡ của đồng bào hiện lên chân thực, giàu sức sống qua ống kính của các tay máy nữ tài hoa.

Triển lãm giới thiệu 54 tác phẩm đặc sắc của 25 nữ nghệ sĩ thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Sỹ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống đánh giá: "Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam trưng bày những tác phẩm mang đậm cảm xúc nhân văn và tâm huyết sáng tạo của các nữ nghệ sĩ yêu cái đẹp, yêu cuộc sống, luôn khát khao ghi lại những khoảnh khắc chân thực về con người và thiên nhiên Việt Nam".

Sách ảnh "Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam" gồm 298 tác phẩm.

Dịp này, Câu lạc bộ Hải Âu cũng ra mắt tập sách ảnh cùng tên Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam gồm 298 tác phẩm, được in màu và trình bày công phu. Cuốn sách là tuyển chọn những khoảnh khắc đẹp nhất về phong tục, tín ngưỡng, lao động của các dân tộc, minh chứng cho nỗ lực của các nữ nhiếp ảnh gia trong việc gìn giữ và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc qua nghệ thuật nhiếp ảnh.

Triển lãm mở cửa đến hết tháng 10/2025 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm