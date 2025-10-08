Sáng 8/10, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 20 với chủ đề Hà Nội trong kỷ nguyên vươn mình.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng BTC triển lãm cho biết, chủ đề Hà Nội trong kỷ nguyên vươn mình là lời tri ân và ngợi ca Thủ đô anh hùng, văn hiến, đang không ngừng đổi mới, phát triển trong thời kỳ hội nhập.

Triển lãm giới thiệu 80 bức ảnh sinh động, phản ánh những thành tựu nổi bật của Hà Nội qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như những nỗ lực của hệ thống chính trị trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Triển lãm gồm 2 phần.

Phần 1 - Hà Nội vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp - ghi lại hình ảnh hoạt động của 126 xã, phường mới sau khi chính thức thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Phần 2 - Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII - mốc son trong Kỷ nguyên mới, giới thiệu kết quả phát triển toàn diện của Hà Nội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cùng không khí rộn ràng của các sự kiện trọng đại như kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

NSNA Nguyễn Văn Phúc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội chia sẻ, các nghệ sĩ nhiếp ảnh người cao tuổi luôn dành tình yêu sâu nặng cho Hà Nội. Mỗi bức ảnh trong triển lãm đều chứa đựng cảm xúc tự hào, khắc họa một Hà Nội đổi thay từng ngày, từ nhịp sống phố thị sôi động đến nét văn hóa truyền thống đặc sắc.

Triển lãm Hà Nội trong tôi diễn ra từ ngày 8-12/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và từ 12-21/10 tại Hoàng thành Thăng Long.

Một số hình ảnh trưng bày trong triển lãm