Lấy cảm hứng từ khúc hát dân gian Thái Xống chụ xôn xao - một trường ca về tình yêu, sự chia lìa và đoàn tụ, triển lãm tái hiện hành trình gìn giữ ký ức, dệt nên giấc mơ và tôn vinh vẻ đẹp bền bỉ của người phụ nữ Thái qua hình tượng chiếc khăn Piêu.

Triển lãm được kiến tạo như một không gian nghệ thuật đa lớp: từ ngôi nhà sàn tái dựng bằng chất liệu cũ, các cụm sắp đặt từ khung cửi, vải thô, lụa thêu, đến những bộ tranh khâu - vẽ trải dài hàng chục mét. Tất cả được khâu nối bởi sợi chỉ đỏ - biểu tượng của nhân duyên, ký ức và sự bền bỉ truyền đời.

Điểm nhấn của triển lãm là sự cộng hưởng sáng tạo giữa nhiều nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Tây Phong đồng hành cùng họa sĩ Thu Trần trong các tác phẩm sắp đặt - trình diễn, mang đến ngôn ngữ biểu đạt cơ thể và âm nhạc giàu tính biểu tượng. Những chuyển động và tiết tấu của anh đối thoại trực tiếp với không gian nhà sàn, các cụm sắp đặt và ánh sáng, kết nối tinh thần lễ nghi xưa với hơi thở nghệ thuật đương đại. Tây Phong cũng sẽ thực hiện trình diễn thơ, kết hợp Xống chụ xôn xao, tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp và thơ Thu Trần.

Tác phẩm của họa sĩ Lê Thị Minh Tâm.

Ở lĩnh vực hội họa, họa sĩ Lê Thị Minh Tâm giới thiệu loạt tác phẩm đậm tính biểu hiện, táo bạo và giàu sức gợi, khai thác hình tượng người phụ nữ Thái như biểu tượng của sức sống và sự kiên cường giữa núi rừng. Song hành cùng chị, họa sĩ trẻ Nguyễn Trần Thảo Nguyên - thế hệ 9X và là con gái của họa sĩ Thu Trần, mang đến góc nhìn trừu tượng, tinh tế về ký ức rừng, nơi cô sinh ra. Hai nữ họa sĩ cùng giới thiệu 20 tác phẩm, tạo thành hai dòng chảy thị giác giao thoa, nâng đỡ nhau.

Tác phẩm của họa sĩ Thảo Nguyên.

Chia sẻ với PV VietNamNet, họa sĩ Minh Tâm cho biết: "Người Thái ở Sơn La khiến tôi rất ấn tượng. Họ múa đẹp, tự nhiên như hơi thở, như thể sinh ra đã biết nhảy múa chứ không cần học. Ban ngày họ làm nương, dệt vải, buổi tối lại múa hát - một đời sống giản dị nhưng đầy hạnh phúc. Trong ánh mắt và nụ cười của những cô gái trẻ, tôi cảm nhận rõ niềm vui nội tại, không cần nhiều đến thế giới bên ngoài.

Chính điều ấy đã trở thành cảm hứng trong tranh của tôi. Tôi thường vẽ những cô gái Thái khỏe khoắn, mạnh mẽ. Tôi nghĩ vùng đất Sơn La thiêng liêng đã tạo nên những con người có linh hồn mạnh mẽ, gắn bó với núi rừng".