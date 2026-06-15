Người đàn ông chở tôi trên chiếc xe sang trọng liên tục nói về giá đất, về dự định mở rộng cửa hàng và căn nhà anh vừa mua để cho thuê. Khi câu chuyện nhạt dần, anh mở radio nghe thông tin chứng khoán.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa kính, bất giác nhớ đến một người đàn ông khác. Người có thể ngồi hàng giờ trò chuyện về lịch sử, kinh tế, phim ảnh hay bất cứ chủ đề nào một cách say mê. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác được mở rộng hiểu biết và truyền cảm hứng.

Trớ trêu thay, anh lại là người đang trả góp căn hộ chung cư mỗi tháng và còn nhiều năm nữa mới hết nợ ngân hàng. Cả 2 người cùng ngỏ ý muốn tiến xa hơn, khiến tôi chưa biết chọn ai.

Tôi băn khoăn đứng trước lựa chọn giữa 2 người đàn ông. Ảnh: T.H

Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi sống cùng mẹ, còn bố có gia đình riêng. Thế nhưng tôi chưa từng trải qua cảm giác thiếu thốn. Bố là người có điều kiện kinh tế, luôn chu cấp đầy đủ cho con gái.

Nhờ vậy, tôi được học ở môi trường tốt, có cuộc sống tương đối thoải mái dù lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn.

Từ lúc tôi bắt đầu được nhiều người để ý nhờ ngoại hình ưa nhìn, mẹ luôn nhắc đi nhắc lại một điều: "Con yêu ai cũng được, nhưng lấy chồng thì nhất định phải chọn người có tiền, ít nhất cũng phải như bố con".

Ngày ấy tôi phản đối dữ dội. Tôi tin tình yêu mới là nền tảng của hôn nhân. Nhưng mẹ chỉ bình thản nói: "Đàn ông giàu hay nghèo đều có thể thay lòng. Không ai đảm bảo con hạnh phúc cả đời nhưng có tiền thì sẽ dễ vượt qua biến cố hơn".

Càng lớn, tôi càng hiểu phần nào suy nghĩ ấy. Và giờ đây, khi đứng giữa hai lựa chọn, lời mẹ năm xưa lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Người đàn ông thứ nhất xuất thân từ một gia đình bình thường ở tỉnh lẻ, bố mẹ là công chức nghỉ hưu. Anh đã phấn đấu mua được nhà riêng nhưng vẫn đang gánh khoản vay kéo dài nhiều năm.

Điều khiến tôi ngưỡng mộ ở anh không phải tài sản mà là trí tuệ và ý chí. Anh đọc nhiều, hiểu biết rộng, luôn có chính kiến riêng. Mỗi cuộc trò chuyện cùng anh đều thú vị và đầy lôi cuốn. Mỗi khi tôi xảy ra vấn đề, anh luôn có cách giúp tôi nhìn nhận và xử lý dễ dàng.

Người đàn ông còn lại gần như sở hữu mọi thứ mà mẹ tôi mong muốn ở một chàng rể. Gia đình kinh doanh lâu năm, nhiều bất động sản. Chưa đến 40 tuổi, anh đã có nhà, xe và khối tài sản đáng mơ ước.

Không những vậy, anh rất hào phóng với tôi. Tôi thích món đồ nào anh sẵn sàng mua. Sinh nhật tôi, anh chuyển khoản một số tiền lớn, đặt tiệc ở một nhà hàng sang trọng.

Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra sự khác biệt. Khi tôi hào hứng kể về một cuốn sách mới đọc, anh chuyển sang nói chuyện giá vàng. Khi tôi chia sẻ một nỗi lo, phản ứng đầu tiên của anh thường là "cần bao nhiêu tiền để giải quyết?".

Dường như trong thế giới của anh, tiền là đáp án cho mọi vấn đề.

Tôi không phủ nhận giá trị của tiền, nhưng tôi càng không thể chối bỏ cảm giác trống rỗng khi những cuộc trò chuyện thường kết thúc chỉ sau vài phút. Trong khi với người kia, tôi chỉ mong thời gian kéo dài bất tận.

Nhiều đêm nằm cạnh mẹ, nghe bà nhắc rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, tôi lại thấy mình nghiêng về phía người đàn ông giàu có. Nhưng sáng hôm sau, chỉ cần nhận được một tin nhắn đầy tinh tế từ người còn lại, mọi quyết tâm trong tôi lại lung lay.

Tôi tự hỏi phải chăng mình đã quá tham lam. Nếu chọn người đàn ông giàu có, liệu cuộc sống sau này sẽ nhàm chán đến nhường nào. Nhưng nếu đến với người vẫn đang gánh nợ ngân hàng, liệu tôi có đủ bản lĩnh để cùng anh đi qua những ngày tháng khó khăn?

Điều khiến tôi sợ nhất không phải chọn nhầm người mà là nhiều năm sau nhìn lại, tôi sẽ tự hỏi, giá như ngày đó mình can đảm nghe theo trái tim hơn, hoặc thực tế hơn một chút, liệu cuộc đời có khác hay không?

Bạn đọc T.M.C

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