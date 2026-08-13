Một đám cưới tại huyện Sa Xa, địa khu Kashgar, Tân Cương (Trung Quốc) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi hơn 300 người xa lạ từ khắp nơi vượt hàng nghìn km đến dự tiệc, trang QQ đưa tin.

Câu chuyện bắt đầu từ một tấm thiệp cưới điện tử do mẹ chú rể đăng tải. Ban đầu, bà chỉ muốn gửi lời mời đến người thân, bạn bè nhưng bài đăng nhanh chóng lan truyền, nhận hơn 220.000 lượt thích và 76.000 bình luận.

Một người dùng mạng để lại lời nhắn: “Tôi có thể đến không?”.

Gia đình chú rể không những không từ chối mà còn nhiệt tình đáp lại: “Ai có thể đến, chúng tôi đều hoan nghênh”.

Lời mời tưởng chừng chỉ là một tương tác trên mạng đã trở thành cuộc gặp gỡ đặc biệt. Cư dân mạng từ Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Chiết Giang, Phúc Kiến, Bắc Kinh, Sơn Đông, Hải Nam... lần lượt lên kế hoạch đến Tân Cương. Một số người còn rủ nhau lập nhóm, tự lái xe đường dài đến dự.

Có người tìm hiểu phong tục cưới hỏi tại Tân Cương, có người hỏi cách tham dự tiệc cưới, trong khi nhiều người chỉ đơn giản muốn đến gửi lời chúc cho đôi trẻ.

Hàng trăm người đến từ những nơi xa đã góp mặt vào ngày vui của cặp đôi. Ảnh: QQ

Chú rể A Khắc Nhiệt Mộc, 26 tuổi, cho biết ban đầu gia đình dự kiến mỗi bên mời khoảng 500 người thân, bạn bè. Khi biết hàng trăm người dùng mạng thực sự muốn đến, gia đình nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, cắt giảm gần một nửa số khách quen và dành toàn bộ tầng 2 cho những vị khách từ xa tới.

Gia đình cũng tăng gấp đôi lượng nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tiệc, từ các loại thịt, món ăn đặc trưng đến hơn chục loại bánh ngọt. Những đặc sản Tân Cương như bánh mì dẹt, thịt cừu... đều được chuẩn bị để tiếp đón khách.

Tại đám cưới, nhiều người thân địa phương mặc trang phục dân tộc, cùng những vị khách từ khắp nơi ca hát, nhảy múa trong không khí náo nhiệt. Đáng chú ý, một số cư dân mạng còn chuẩn bị tiền mừng theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, cô dâu và chú rể đều từ chối nhận.

“Mọi người đã vượt hàng nghìn cây số đến Tân Cương. Việc mọi người có mặt để chứng kiến đám cưới đã là lời chúc quý giá nhất. Chúng tôi không nhận tiền mừng”, chú rể nói.

Đối với A Khắc Nhiệt Mộc, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi những người thân và hàng trăm vị khách vốn chưa từng quen biết cùng hòa vào điệu nhạc, nhảy múa trong ngày vui.

“Có thể để mọi người trên khắp cả nước chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi là kỷ niệm quý giá mà cả đời này chúng tôi sẽ không quên”, chú rể chia sẻ.