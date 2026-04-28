Ba mẹ con Steph đứng trước căn biệt thự của triệu phú. Ảnh: MSN

Mẹ đơn thân Steph sống tại Widnes (Anh) chật vật nuôi 2 con gái là Amelia (12 tuổi) và Darcie (7 tuổi). Sau khi trang trải các chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại của cô chỉ vỏn vẹn 97 bảng (3,4 triệu đồng) mỗi tuần.

Ba mẹ con hiện sống trong một căn nhà thuê 3 phòng ngủ đã xuống cấp, sàn nhà hư hỏng, phòng ngủ ẩm mốc.

Mới đây, Steph xuất hiện trong chương trình Rich House, Poor House, hoán đổi cuộc sống trong vòng 1 tuần với một người giàu có.

Joe Sealey, triệu phú doanh nhân sở hữu cổ phần tại khoảng 22 doanh nghiệp và đạt doanh thu hàng triệu bảng mỗi năm, là nhân vật song hành cùng Steph trong chương trình.

Joe Sealey sống trong một biệt thự sang trọng 6 phòng ngủ, có rạp chiếu phim và hồ bơi riêng, tại Wilmslow, cách nhà Steph khoảng 50km, MSN đưa tin ngày 27/4.

Trong khuôn khổ chương trình, Steph được trao 2.000 bảng Anh (71,4 triệu đồng) để chi tiêu trong thời gian 7 ngày. Cô dành tiền mua sắm cho các con và chăm sóc gia đình. Cô còn thử sức trong môi trường kinh doanh của Joe Sealey.

Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, Steph đã tham gia một buổi gặp gỡ đối tác, trực tiếp thuyết trình sản phẩm bánh donut của thương hiệu Mr Whippy. Đây là một trong những thương hiệu hợp tác với Joe Sealey.

Phần thể hiện của cô đã gây ấn tượng mạnh với đối tác. Joe Sealey tiết lộ rằng, đối tác rất hài lòng và có ý định sẽ mua sản phẩm.

"Đối tác rất ấn tượng với cách cô ấy thuyết trình và thể hiện kiến thức về sản phẩm, họ tính sẽ mua sản phẩm đó. Và khi đơn hàng hoàn tất, chúng tôi sẽ chia cho cô ấy 20.000 bảng Anh (khoảng 712 triệu đồng). Cô ấy chốt được hợp đồng, cô xứng đáng được trả công", Joe Sealey nói.

Anh cũng nhấn mạnh mong muốn số tiền này giúp cô trả hết nợ và có một khoản tiết kiệm. Chưa dừng lại ở đó, anh còn đề nghị Steph tham gia đội ngũ kinh doanh của anh. Mức lương khởi điểm lên tới 60.000 bảng mỗi năm (2,1 tỷ đồng).

Khi nghe Joe Sealey nói, Steph không giấu được sự xúc động và bật khóc, cảm thấy “choáng váng”. Cô ôm Joe Sealey thể hiện sự biết ơn.

Joe Sealey và bạn đứng trước khu nhà của mẹ con Steph ở. Ảnh: MSN

Khi trở về nhà, cô cảm thấy xúc động hơn khi nhận ra Joe Sealey đã mua giường, nệm mới cho cô.

Joe Sealey cũng bí mật sắp xếp cho cô một chuyến nghỉ dưỡng tại Lake District và một kỳ nghỉ tại Địa Trung Hải dành cho cả gia đình.

Đằng sau thành công của triệu phú Joe Sealey là một câu chuyện nhiều mất mát. Anh là con trai cầu thủ Les Sealey của Manchester United. Anh từng theo đuổi sự nghiệp bóng đá nhưng phải từ bỏ ở tuổi 18 do chấn thương. Cùng thời điểm đó, cha anh qua đời. Sau đó, anh tiếp tục trải qua nỗi đau khi mẹ mắc bệnh ung thư.

"Cuộc sống không hoàn hảo, kể cả với tôi. Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là cha chưa thể gặp gia đình nhỏ của tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thêm một ngày bên ông", anh chia sẻ.