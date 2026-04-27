Cặp vợ chồng may mắn từng trúng thưởng căn nhà đang ở cách đây 60 năm, giờ lại trúng tiếp tục trúng xổ số độc đắc 5 tỷ đồng. Ảnh: People

Bà Pamela Hiscocks (79 tuổi) cùng chồng Anthony (82 tuổi), sống tại thị trấn Melksham (Anh) đã may mắn trúng số độc đắc sau khi mã bưu chính khu phố của họ trúng giải “Con phố triệu phú”.

Tổng giải thưởng 1 triệu bảng Anh được chia đều cho 7 hộ gia đình trong khu vực. Vợ chồng bà nhận được 142.857 bảng Anh (hơn 5 tỷ đồng).

Bà Hiscocks nói: "Lần này thật sự không thể tin nổi. Đây là số tiền rất lớn, vượt xa mọi tưởng tượng của tôi".

Ông Anthony cũng không giấu được sự ngỡ ngàng: "Thật khó tin. Đây là khoản tiền lớn, tạo ra khác biệt thực sự trong cuộc sống".

Điều đặc biệt là đây không phải lần đầu tiên gia đình bà Hiscocks gặp may mắn lớn. 60 năm trước, khi một khu dân cư mới được xây dựng, 60 người mua đầu tiên có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng để giành giải là chính căn nhà họ chọn, tờ People đưa tin ngày 25/4.

Khi đó, vợ chồng Hiscocks đã chiến thắng và giành được căn nhà. Đến nay, họ vẫn đang sống trong ngôi nhà này.

Với chiến thắng lần này, cặp vợ chồng sử dụng khoản tiền thưởng để chăm lo cho con cháu. Cháu gái của họ là Amy (26 tuổi) sắp kết hôn nên ông bà sẽ cho cháu một khoản để làm đám cưới.

Năm nay cũng là cột mốc đặc biệt với gia đình khi bà Hiscocks chuẩn bị bước sang tuổi 80 vào tháng 5 và kỷ niệm 60 năm ngày cưới của 2 ông bà vào tháng 10.

"Chúng tôi có thể đưa cả gia đình đi một chuyến du lịch để đời. Tôi cũng muốn đi du thuyền và xây một căn nhà vườn nhỏ để tận hưởng những buổi tối yên bình", bà Hiscocks chia sẻ.

Nhà hàng xóm đối diện của bà Hiscocks là bà Lesley Rose (77 tuổi) và ông Philip (79 tuổi) cũng trúng số tiền tương tự. Bà Lesley đang chiến đấu với căn bệnh ung thư, số tiền này giúp bà trang trải một phần chi phí chữa bệnh, sửa sang lại căn bếp, đi nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Bà Hiscocks cho biết, bà cảm thấy vui vì bà Lesley, cũng như những người hàng xóm khác, có thể cùng nhau chia sẻ chiến thắng.