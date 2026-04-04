MS 2026.084

Bi kịch dồn dập đè nặng lên người mẹ đơn thân

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1988, quê ở thôn Đại Hữu, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), hiện là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Ngoài ra, chị còn cưu mang cháu trai, con của em gái ruột đã mất.

Một mình chị Hà chật vật nuôi ba con nhỏ, trong đó có hai con bệnh tật. Ảnh: Hương Lài

Năm 2009, chị Hà lập gia đình, sau đó cùng chồng thuê trọ ở Khu phố 3 (Đông Lương cũ thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để làm ăn. Chị làm công nhân sắp xếp hàng hóa tại một công ty thép, chồng làm việc tại xưởng gỗ. Hai con trai lần lượt ra đời là Trương Nguyễn Minh Nhật (SN 2009) và Trương Nguyễn Minh Đức (SN 2013), mang đến niềm vui cho gia đình nhỏ.

Thế nhưng, năm 2015, cuộc hôn nhân tan vỡ, chị Hà ly hôn và một mình nuôi hai con. Dù cuộc sống vất vả, chị vẫn gắng gượng làm việc, chắt chiu từng đồng để các con được đến trường.

Cuộc sống thiếu thốn của ba anh em trong căn phòng nhỏ. Ảnh: Hương Lài

Bi kịch chưa dừng lại. Năm 2020, em gái chị Hà gặp tai nạn giao thông qua đời, để lại ba con nhỏ đều dưới 5 tuổi. Thương cháu mồ côi mẹ, chị đón cháu Phạm Gia Phát về nuôi khi bé mới 6 tháng tuổi.

Đến một tuổi, Phát bị phát hiện mắc rối loạn tự kỷ nặng, ảnh hưởng đến thể chất, vận động và ngôn ngữ. Hiện nay, dù đã 6 tuổi, bé vẫn chưa thể nói, chỉ ú ớ, la hét, khó tập trung và không thể ngồi yên. Mỗi tháng, chi phí học tại trường kỹ năng của Phát là 3,5 triệu đồng, chưa kể thuốc men.

Con trai mắc bại não, gánh nặng càng chồng chất

Tai họa tiếp tục ập đến khi năm 2021, con trai đầu của chị Hà là Minh Nhật xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường như mắt yếu, tay chân khó cầm nắm, tiểu tiện không tự chủ. Chị đưa con đi thăm khám nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân. Khi kinh tế cạn kiệt, chị đành đưa con về chăm sóc tại nhà.

Đến năm 2024, bệnh tình của Nhật trở nặng: thường xuyên ôm đầu kêu đau, nhiều lần ngã khỏi giường. Chị Hà phải gọi xe cấp cứu đưa con nhập viện điều trị dài ngày nhưng tình trạng không cải thiện.

Một mình chị Hà vừa chăm con trai lớn mắc bại não... Ảnh: Hương Lài

Vay mượn được 30 triệu đồng, chị đưa con ra bệnh viện ở Hà Nội kiểm tra chuyên sâu. Kết quả, bác sĩ cho biết Nhật mắc bệnh bại não. Nghe tin, chị Hà gần như ngã khụy.

“Con sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, tôi chỉ mong các con bình an lớn lên. Không ngờ đến năm 12 tuổi mới phát hiện bệnh của con. Giờ con đã lớn mà mọi sinh hoạt vẫn như em bé, tôi phải chăm sóc hoàn toàn. Tôi kiệt quệ cả kinh tế lẫn tinh thần”, chị Hà nghẹn ngào.

Hiện Nhật không thể tự chủ vệ sinh cá nhân, phải dùng bỉm thường xuyên. Mỗi lần đi viện điều trị hay tập vật lý trị liệu, chị Hà phải thuê taxi vì con không thể ngồi xe máy. Những lúc bệnh con trở nặng, chị buộc phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc.

Trong khi đó, thu nhập của chị chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Số tiền ít ỏi này phải gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt, học hành cho ba đứa trẻ, tiền học của bé Phát, thuốc men, bỉm tã cho Nhật và cả tiền thuê trọ.

Cuộc sống chồng chất khó khăn khiến người mẹ đơn thân nhiều lúc rơi vào cảnh túng quẫn. Chị chỉ biết ôm các con mà lo lắng không biết xoay xở ra sao để tiếp tục chữa bệnh và nuôi các con trưởng thành.

... vừa chăm cháu mắc chứng tự kỷ nặng rất khó khăn và vất vả. Ảnh: Hương Lài

Theo bà Trần Thị Nguyệt, Trưởng khu phố 3 (Đông Lương cũ), phường Nam Đông Hà, gia cảnh chị Hà rất khó khăn. Một mình chị thuê nhà ở đây vừa làm công nhân, vừa chăm sóc con bị bệnh nặng và nuôi thêm cháu nhỏ tự kỷ nên cuộc sống vô cùng chật vật.

Giữa muôn vàn khó khăn, hành trình nuôi con của người mẹ đơn thân vẫn đang tiếp diễn trong nỗi lo toan từng ngày. Hoàn cảnh của mẹ con chị Hà rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, để các em nhỏ có thêm cơ hội được chữa trị, vượt qua bệnh tật và có một tương lai tốt đẹp hơn.

