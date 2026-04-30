MS 2026.110

“Con còn chân để nhảy không mẹ?” – câu hỏi ngây thơ nhưng ám ảnh của cô bé Nguyễn Hoàng Anh (SN 2015, ngụ khu phố 8, phường Thông Tây Hội, TP.HCM) cứ lặp lại mỗi lần em tỉnh táo, khiến chị Nguyễn Thị Ngọc Thuy (SN 1991) – mẹ của em – chỉ biết lặng người, không thể trả lời.

Dù chưa hiểu hết về bệnh tình, Hoàng Anh vẫn ý thức rằng nếu phải cưa mất chân thì mọi ước mơ của em sẽ vụn vỡ.

Mỗi khi tỉnh táo, Hoàng Anh lại hỏi về đôi chân khiến chị Thuy quặn lòng

Mỗi lần nghe con hỏi, chị Thuy chỉ biết quay mặt lau vội những giọt nước mắt lăn trên gò má gầy sạm. Người trong phòng bệnh không khỏi đau lòng trước hoàn cảnh của Hoàng Anh.

Hoàng Anh là con gái út của chị Thuy. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, một mình chị Thuy bươn chải đủ nghề để nuôi Hoàng Anh và người con trai khuyết tật trí tuệ. Cuộc sống của người mẹ đơn thân vốn đã không dễ dàng. Năm con gái vào lớp 1 cũng là lúc “cơn bão” tiếp tục ập xuống khi Hoàng Anh phát bệnh, còn bà ngoại (mẹ chị Thuy) bắt đầu phải chạy thận.

Thời điểm đó, Hoàng Anh thường xuyên than đau đầu gối trái, mất ngủ nhiều đêm. Khi thấy đầu gối của con bị sưng, chị Thuy đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khám và nhận tin con có khối u ở đầu gối trái. Phát hiện bệnh ở giai đoạn nặng, các bác sĩ tư vấn phải cắt bỏ chân trái để ngăn ngừa di căn.

Không đành lòng để con mất đi một phần cơ thể khi tuổi đời còn quá nhỏ, chị Thuy đưa con đi chạy chữa khắp nơi với hy vọng có thể giữ lại chân cho con. Hoàng Anh được chỉ định truyền 7 đợt hóa chất, sau đó đánh giá để có thể tiến hành ghép xương thay vì phải cắt cụt chân.

Kể từ đó, Hoàng Anh gần như không thể đi lại. Những đợt truyền hóa chất dù rất đau đớn nhưng em không một lời than vãn hay cáu gắt. Cô bé cố gắng chịu đựng với mong muốn duy nhất là giữ lại được đôi chân để tiếp tục đi học và được nhảy múa.

Dù có bảo hiểm y tế nhưng việc điều trị bệnh của Hoàng Anh vẫn rất tốn kém do nhiều chi phí ngoài danh mục. Mỗi đợt hóa trị lên tới hàng chục triệu đồng, chưa kể tiền thuốc ngoài bảo hiểm và chi phí đi lại, ăn ở.

Từ ngày con nhập viện, chị Thuy phải bỏ công việc buôn bán, đưa con trai vào viện cùng chăm sóc Hoàng Anh. Mọi chi phí đều phải vay mượn từ người thân, họ hàng. Đến nay, số tiền nợ đã lên hơn 200 triệu đồng.

“Cứ nghe con cầu xin được giữ lại chân, tôi như đứt từng khúc ruột. Khi bác sĩ nói phương án ghép xương có thể giúp con giữ được chân, tôi mừng rơi nước mắt. Nhưng chi phí ca ghép có thể lên tới 700–800 triệu đồng, đó là con số mà tôi không thể xoay nổi”, chị Thuy nghẹn ngào.

Những ngày điều trị tại bệnh viện, mẹ con chị Thuy chủ yếu nhờ vào những bữa cơm từ thiện và những hộp sữa do phòng Công tác xã hội của bệnh viện hỗ trợ thêm. Đêm xuống cũng là lúc người mẹ đơn thân ấy yếu lòng nhất, nhưng chị vẫn cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi để con có thêm động lực điều trị. Trước số tiền quá lớn để phẫu thuật cho con, chị chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhìn con phải chịu đau đớn, người mẹ chỉ biết tự trách bản thân

Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khu phố 8, phường Thông Tây Hội, cho biết: “Cháu Hoàng Anh còn quá nhỏ mà đã phải gánh chịu căn bệnh quái ác, trong khi gia đình rất khó khăn, lại thiếu vắng người cha. Chị Thuy là trụ cột nuôi cả gia đình. Mong cộng đồng chung tay hỗ trợ để cháu có cơ hội được tiếp tục điều trị”.

Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Hoàng Anh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.110 (em Nguyễn Hoàng Anh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Ngọc Thuy (mẹ Hoàng Anh) theo địa chỉ: khu phố 8, phường Thông Tây Hội, TPHCM. Số điện thoại: 0564527282

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.