MS 2026.210

Từ quê lên TPHCM làm phụ hồ, không có chỗ ở, anh Nguyễn Văn Lượm (SN 1983, ngụ xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long) xin ngủ lại công trình. Không may, trong đêm khuya 3/7, anh trượt chân ngã từ tầng 2 xuống đất. Đến sáng hôm sau mới có người phát hiện và đưa anh vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

Trong thời gian ở viện, hai mẹ con bà Sung nhờ vào những suất cơm từ các nhóm thiện nguyện

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết não, chấn thương sọ não nặng, tổn thương hộp sọ và rối loạn thần kinh.

Bác sĩ Lê Quốc Huy, khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Lê Văn Thịnh), cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân Nguyễn Văn Lượm trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng, đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật. Hiện người bệnh suy kiệt, ý thức còn kém và phải mở khí quản để hỗ trợ hô hấp.

"Để phục hồi, bệnh nhân cần tiếp tục điều trị tích cực, phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng, sử dụng nhiều loại kháng sinh, tăng cường dinh dưỡng nhằm cải thiện thể trạng và tập phục hồi chức năng theo đúng phác đồ", bác sĩ Huy nói.

Nghe tin con trai gặp nạn, bà Thạch Thị Sung (71 tuổi) vay mượn được 10 triệu đồng từ bà con, hàng xóm rồi bắt xe lên TPHCM chăm con. Từ đó đến nay đã hơn một tháng, số tiền ít ỏi trong túi bà đã cạn kiệt, trong khi sức khỏe của anh Lượm còn rất yếu, nhận thức chậm và chưa hồi phục để có thể tự đi lại.

"Bác sĩ nói đến nay, chi phí điều trị của Lượm đã gần 100 triệu đồng nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định. Nó là đứa con hiếu thảo, ai thuê gì cũng làm để có tiền thuốc thang cho tôi. Nay con gặp nạn, tôi chẳng biết làm gì để cứu con", bà Sung nghẹn ngào.

Đôi mắt anh Lượm hiện chưa thể nhìn rõ do ảnh hưởng chấn thương sọ não

Theo bà Sung, chồng bà mất sớm, cuộc sống của mẹ con bà gặp nhiều khó khăn. Bảy năm trước, vợ chồng anh Lượm ly hôn, từ đó, anh sống cùng bà. Anh Lượm có 1 cô con gái, nhưng đã đi theo mẹ và mất liên lạc mấy năm nay.

Nhiều năm qua, anh Lượm làm đủ nghề để kiếm sống. Vừa lo sửa lại căn nhà tranh xuống cấp và phụng dưỡng mẹ già. Công việc bấp bênh, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống nên anh không có khoản tích lũy nào. Khi tai nạn xảy ra, bà Sung chỉ còn cách vay mượn người thân để vào viện trang trải chi phí cho anh. Tuy nhiên, số tiền vay mượn đó chẳng thấm vào đâu.

"Lượm làm thuê nay đây mai đó nên không có bảo hiểm y tế, mọi chi phí đều phải tự lo. Tôi đã cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng giờ không còn ai có thể cho vay nữa. Bác sĩ nói con vẫn có khả năng hồi phục nếu tiếp tục điều trị, nhưng cần rất nhiều thời gian và chi phí. Tôi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, cũng không biết còn có thể chăm con được bao lâu", bà Sung nói.

Theo bác sĩ, anh Lượm có khả năng phục hồi tốt nếu điều trị theo liệu trình

Mỗi lần nhìn con nằm bất động trên giường bệnh, bà Sung không giấu được sự xót xa. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, căn nhà hai mẹ con đang ở là nhà tình thương được địa phương hỗ trợ. Không có tài sản đáng giá, bà cũng không còn khả năng vay mượn để tiếp tục điều trị cho con.

Hiện cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc chủ yếu vào những suất cơm từ các nhóm thiện nguyện. Ngay cả chi phí điều trị hằng ngày cũng đã vượt quá khả năng của gia đình, trong khi chặng đường hồi phục của anh Lượm còn rất dài.

Ông Nguyễn Văn Tuấn Cảnh, Trưởng ấp Lo Co A, cho biết, hoàn cảnh của mẹ con bà Sung rất khó khăn, nhiều năm qua luôn được địa phương quan tâm, hỗ trợ.

"Anh Lượm đi làm phụ hồ ở TPHCM để kiếm tiền nuôi mẹ già thì không may gặp tai nạn. Bà Sung tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng vẫn phải một mình lên bệnh viện chăm con. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ để anh Lượm có điều kiện điều trị, sớm hồi phục và trở về với mẹ", ông Cảnh chia sẻ.

Bạn đọc giúp anh Nguyễn Văn Lượm có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.210 (anh Nguyễn Văn Lượm) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Thạch Thị Sung (mẹ anh Lượm) theo địa chỉ: Ấp Lo Co A, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại: 0394922044.

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