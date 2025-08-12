Người nộp thuế tên N.T.H ở Quảng Trị cho biết, có mẹ năm nay 90 tuổi và hàng tháng được nhận các khoản trợ cấp gồm: ưu đãi người có công, trợ cấp tuất, trợ cấp người cao tuổi. Tổng các khoản trợ cấp khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng.

“Ngoài các khoản trợ cấp chính sách trên, mẹ tôi không có nguồn thu nhập nào khác từ tiền lương, tiền công. Tôi đang công tác tại một cơ quan nhà nước, vậy tôi có được đăng ký mẹ tôi làm người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh không?”, người nộp thuế muốn hỏi cơ quan thuế.

Có mẹ hưởng trợ cấp hàng tháng khoảng 4 triệu đồng, người nộp thuế băn khoăn có được đăng ký mẹ làm người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh không? Ảnh: N.K

Trả lời trường hợp này, Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, tại điểm d.3 và điểm đ.2 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định, giảm trừ gia cảnh là cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện.

Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Căn cứ các quy định trên, cơ quan thuế cho biết, mẹ đẻ ngoài độ tuổi lao động được xác định là người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế khi không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Thu nhập theo quy định này được xác định là thu nhập đến từ tất cả các nguồn, không loại trừ tiền tuất, các khoản trợ cấp, ưu đãi.

Do vậy, theo cơ quan thuế, trường hợp người nộp thuế có mẹ năm nay 90 tuổi, hàng tháng được nhận các khoản trợ cấp gồm: ưu đãi người có công, trợ cấp tuất, trợ cấp người cao tuổi; tổng các khoản trợ cấp trên khoảng 4 triệu đồng/tháng thì không đáp ứng đủ điều kiện để được đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.