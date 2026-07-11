Ba mùa hè liên tiếp, chị Linh đều sắp xếp công việc, dành thời gian đưa hai con là An Chi (10 tuổi) và Minh Đức (7 tuổi) du lịch hè. Mục tiêu của 3 mẹ con không phải tới các khu nghỉ dưỡng hay check-in điểm đẹp mà là hòa mình vào cuộc sống của từng địa phương mình đi qua, học cách thích nghi, xử lý tình huống phát sinh…

"Hóa thân" thành người dân địa phương

Năm nay, hành trình của 3 mẹ con kéo dài 1 tháng, qua Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

"Vợ chồng tôi giáo dục con theo chương trình semi-homeschool (hình thức kết hợp giữa việc đến trường truyền thống và tự giáo dục tại nhà), do đó luôn muốn tìm cơ hội để việc học của con gắn với trải nghiệm thực tế. Có những điều ở nhà mình nói rất nhiều lần mà con không nhớ. Nhưng khi đặt vào đúng hoàn cảnh thì con lại học rất nhanh", chị Linh cho hay.

Chị Linh dành khoảng 3 tháng để tìm hiểu từng điểm đến. Ngay khi An Chi và Minh Đức kết thúc năm học, 3 mẹ con bắt đầu "học kỳ hè".

Hành lý chuẩn bị theo hướng tối giản. Mỗi người chỉ mang vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và một số loại thuốc cơ bản. Hai con tự chuẩn bị đồ của mình, còn mẹ phụ trách những vật dụng dùng chung.

Chị Linh và 2 con trong hành trình "học kỳ hè đặc biệt" năm 2026

Phương tiện chính của 3 mẹ con là tàu hỏa và thường chọn đi đêm để tiết kiệm thời gian. Theo chị Linh, tàu hỏa cũng có không gian rộng rãi hơn để các con đi lại, quan sát, trò chuyện với mọi người.

Khác với nhiều gia đình lựa chọn khách sạn hay khu nghỉ dưỡng, chị Linh ưu tiên các homestay và làng du lịch cộng đồng. Chị muốn con có cơ hội sống gần người dân địa phương, quan sát cách họ lao động, sinh hoạt và hiểu hơn về văn hóa của từng vùng đất.

2 bạn nhỏ thích thú khi di chuyển bằng tàu hỏa

Tại Huế, ba mẹ con dành 4 ngày khám phá Đại Nội, các lăng tẩm, phá Tam Giang và rừng Rú Chá. Sau đó, họ tiếp tục đi tàu hỏa đến Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, lưu trú nhiều ngày tại các làng ven biển như Gò Cỏ, Nhơn Hải, Nhơn Lý, Phước Đồng và Long Thủy.

Ba mẹ con hòa mình vào nhịp sống của người dân địa phương. Sáng sớm, cả nhà dậy ngắm bình minh, ra chợ cá xem tàu thuyền cập bến, chiều men theo bãi đá khi thủy triều rút để tìm cua, còng, ốc, sao biển và quan sát các sinh vật biển. Chi và Đức cũng dành vài giờ mỗi ngày để tắm biển.

Giữa hành trình, chồng chị Linh có bay vào ít ngày để đoàn tụ vợ con. Anh không thể đồng hành liên tục 30 ngày cùng vợ con nhưng vẫn luôn theo sát, ủng hộ "học kỳ hè" này.

Điểm dừng chân cuối cùng của 3 mẹ con là buôn Đôn và buôn Lắk (Đắk Lắk). Sau nhiều ngày gắn với biển, 2 bạn nhỏ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống giữa núi rừng Tây Nguyên.

Ba mẹ con ở nhà sàn trong buôn làng, theo người dân tìm hiểu văn hóa Ê Đê, tham quan Vườn quốc gia Yok Đôn, xem voi tắm, làm gốm và cưỡi ngựa.

"Chúng tôi được một cô gái Ê Đê dẫn đi khám phá buôn làng. Cô kể về Vua săn voi, nhà dài và văn hóa mẫu hệ. Tôi từng nhiều lần đưa con đến bảo tàng, nhưng được đứng ngay trên mảnh đất ấy, nghe chính người trong buôn kể về văn hóa của dân tộc mình là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Trở về nhà sau chuyến đi, các con vẫn thích thú kể lại những câu chuyện đó", chị Linh chia sẻ.

Những bài học không có trong sách vở

Trong rất nhiều trải nghiệm của chuyến đi, điều chị Linh nhớ nhất là một sự cố nhỏ ở làng Gò Cỏ (Quảng Ngãi).

Ba mẹ con lưu trú tại homestay của một cặp vợ chồng lớn tuổi, nơi họ từng ở vào mùa hè năm ngoái. Đến ngày thứ ba, chủ nhà phát hiện nhận trùng lịch đặt phòng và ngỏ ý nhờ ba mẹ con chuyển sang homestay khác để nhường chỗ cho gia đình đã đặt trước. Ban đầu, hai bạn nhỏ không muốn rời đi vì đã coi nơi này như ngôi nhà thứ hai.

"Tôi không ép các con chuyển phòng mà để các con tự quan sát. Ông bà chủ nhà rất bối rối, ông đi ra đi vào, bỏ cả bữa cơm, còn bà loay hoay với chiếc điện thoại vì không biết xử lý thế nào. Tôi chỉ hỏi các con: 'Ông bà có cố ý không? Nếu mình là ông bà hoặc là gia đình mới đến thì sẽ cảm thấy thế nào?'", chị Linh kể.

Sau cuộc trò chuyện, chính hai con là người chủ động đồng ý chuyển chỗ ở để ông bà bớt khó xử. Điều khiến chị vui hơn là chỉ ít ngày sau, hai bạn đã nhanh chóng làm quen với chủ homestay mới, đồng thời vẫn thường xuyên quay lại thăm và chơi với ông bà ở homestay cũ.

"Trẻ sẽ rất khó hiểu nếu người lớn chỉ nói 'con phải biết thông cảm'. Nhưng khi đứng trong hoàn cảnh thật, các con sẽ thấu hiểu tốt hơn", chị chia sẻ.

Trải nghiệm thú vị trên phá Tam Giang

Mỗi ngày, chị Linh đều giao cho các con một "bài tập" mới. Chẳng hạn ở Phú Yên, chị đưa cho con gái 100.000 đồng để tự đi chợ mua nguyên liệu nấu bữa trưa, còn mình chỉ lặng lẽ quan sát phía sau.

Hôm đó, cô bé không chỉ mua đủ nguyên liệu mà còn tiết kiệm được tiền để mua thêm đồ ăn sáng. Sau chuyến đi, con thường xuyên chủ động đi chợ cùng mẹ, tự lên thực đơn và nấu những bữa cơm đơn giản.

Với chị Linh, thử thách lớn nhất trong mỗi hành trình không phải chăm sóc hai con, mà là kiềm chế bản thân để không làm thay việc của các con.

"Có nhiều lúc nhìn con loay hoay, tôi chỉ muốn làm giúp cho nhanh. Nhưng nếu mình làm thì các con sẽ mất cơ hội được tự trải nghiệm. Vì vậy tôi luôn cố đứng phía sau, chỉ khi nào các con thực sự cần thì mình mới hỗ trợ", người mẹ tâm sự.

Gần 1 tháng rong ruổi với tổng chi phí khoảng 45 triệu đồng, 3 mẹ con trở về Hà Nội với làn da rám nắng và rất nhiều bài học vô giá.

Ảnh: NVCC