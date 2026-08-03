Chị Lê Thị Tâm (Từ Liêm, Hà Nội) và 3 con (9 tuổi, 6 tuổi, 3 tuổi) vừa trở về nhà sau hành trình 15 ngày khám phá Đà Nẵng. Không có lịch trình dày đặc hay tới các điểm check-in nổi tiếng, khu nghỉ dưỡng sang trọng, 4 mẹ con dành phần lớn thời gian làm "ngư dân" ở An Bàng và Cù Lao Chàm - những nơi mà nhiều người thường nghĩ "không có gì cho trẻ con chơi".

Chị Tâm mong các con được hòa mình vào thiên nhiên, gặp gỡ người dân địa phương và học hỏi từ những trải nghiệm thực tế. "Hai bé lớn đã khá tự lập, có thể tự chăm sóc bản thân. Vợ chồng tôi luôn muốn con được tự do khám phá thiên nhiên thay vì được bao bọc quá kỹ", chị chia sẻ.

Bốn mẹ con chị Tâm có những ngày đáng nhớ ở biển đảo miền Trung

Những ngày làm "dân đảo"

Từ Hà Nội, 4 mẹ con đi xe giường nằm vào Hội An. Chị Tâm thuê xe máy chở các con khám phá những ngôi làng như Cẩm Thanh, Trà Quế, dạo phố cổ và ra biển ngắm ngư dân đón thuyền về bờ lúc bình minh, ra khơi khi chiều xuống...

"Ở thành phố, các con chưa từng chứng kiến cuộc sống của ngư dân nên rất tò mò. Khi được nhìn trực tiếp, các bé liên tục hỏi ban đêm họ nghỉ ở đâu, mưa bão thì làm thế nào...", chị Tâm kể.

Sau 4 ngày ở Hội An, gia đình tiếp tục ra Cù Lao Chàm. Cụm đảo gồm 8 đảo lớn nhỏ này được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2009, nổi tiếng với hệ sinh thái biển phong phú và các trải nghiệm như tắm biển, lặn ngắm san hô, khám phá cuộc sống địa phương.

Trong 10 ngày lưu trú trên đảo, 4 mẹ con dành phần lớn thời gian bơi lội, tắm nắng và khám phá thiên nhiên. Mỗi sáng, các con tự chuẩn bị kính bơi, đồ ăn, nước uống rồi mang theo tấm thảm ra biển.

"Có hôm cả nhà ở Bãi Bắc từ sáng đến chiều muộn, vừa vui chơi vừa đọc sách. Các con đều biết bơi nên rất hào hứng với các hoạt động dưới nước", chị Tâm chia sẻ.

Bãi Bắc là nơi cả nhà mê nhất vì khung cảnh hoang sơ, nước trong, vắng người nhưng hạn chế là không có hàng quán, không có chỗ tắm tráng

Không có khu vui chơi hay trò giải trí hiện đại, nhưng thiên nhiên trên đảo lại mang đến cho những đứa trẻ thành phố nhiều trải nghiệm mới.

Một buổi sáng ở Bãi Bắc, khi bé út 3 tuổi đang ngồi ăn bánh cạnh mẹ, vài con khỉ bất ngờ lao tới cướp túi bánh rồi trèo lên cây. Hôm sau, một con khỉ khác tiếp tục lao đến khi bé cầm cây giò mua từ chợ làng.

Sau hai lần "đối mặt" với khỉ hoang, mỗi lần ra biển, cô bé đều chủ động quan sát xung quanh và cẩn thận giữ đồ ăn. "Ở thành phố, các con khó có thể được tiếp xúc với động vật hoang dã hay học cách ứng xử trong những tình huống như vậy", chị Tâm nói.

Ba anh em cũng nhanh chóng kết thân với các bạn nhỏ trên đảo. Ngày nào lũ trẻ cũng rủ nhau tắm biển, khám phá Nhà bảo tồn sinh vật biển, chùa Hải Tạng, giếng cổ Chămpa... Với bốn mẹ con, những đứa trẻ trên đảo chính là những "đại sứ du lịch" thân thiện, giúp chuyến đi thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

10 ngày ở đảo, 3 con của chị Tâm có thêm những người bạn mới

Đúng dịp ở Cù Lao Chàm, bé út đón sinh nhật tròn 3 tuổi. Bữa tiệc nhỏ bên cầu cảng không có bánh kem cầu kỳ hay trang trí lộng lẫy, chỉ ngập tràn tiếng cười của lũ trẻ.

Chị Tâm cũng giao cho hai con lớn tự lên kế hoạch trong ngày, chuẩn bị đồ dùng, tìm đường và chỉ đường cho mẹ bằng Google Maps. Dù vui chơi, 4 mẹ con vẫn duy trì thói quen đọc sách, ôn bài mỗi ngày.

"Tôi luôn ưu tiên những trải nghiệm mang tính giáo dục, giúp các con tích lũy kiến thức và kỹ năng sống, chứ không chỉ đơn thuần là đi chơi", chị chia sẻ.

Những cuộc gặp gỡ đáng nhớ

Ngày thường, hòn đảo khá vắng vẻ nhưng cuối tuần, lượng khách tăng mạnh khiến các cơ sở lưu trú gần như kín phòng. Có lần đến giờ trả phòng mà chưa tìm được chỗ ở mới, 4 mẹ con phải vào tận trong làng gõ cửa từng nhà và may mắn thuê được một phòng tại "nhà trọ Thương Em".

Sự chu đáo của chủ nhà khiến chị Tâm nhớ mãi. Mỗi sáng, ông chuẩn bị sẵn nước lá mát cho khách mang theo, bật điều hòa trước khi lũ trẻ đi chơi về. Có hôm, ông còn cẩn thận chải tóc cho bé út sau khi tắm xong.

"Ngày 4 mẹ con rời đảo, ông gọi điện hỏi thăm đã về Hà Nội an toàn chưa. Sự ấm áp, thân tình của ông làm các con rất cảm mến", chị Tâm chia sẻ.

Bên cạnh những người dân trên đảo, các con của chị Tâm cũng có cuộc gặp gỡ đáng nhớ với một vị khách nước ngoài.

Ba bạn nhỏ tình cờ gặp vị khách ở bến cảng rồi hôm sau gặp lại ở Bãi Bắc. Thấy con trai lớn của chị Tâm chủ động làm quen, vị khách nhiệt tình hướng dẫn cậu bé lặn ngắm rong rêu, tìm các loài sinh vật dưới nước và quan sát đàn cá bơi sát bờ. Chiều về, ông còn cho 4 mẹ con đi nhờ xe về homestay.

"Không có bạn bè quen thuộc bên cạnh, các con mạnh dạn mở lòng hơn, biết bắt chuyện, lắng nghe và kết nối với những người hoàn toàn xa lạ", chị Tâm chia sẻ.

Người bạn nước ngoài 4 mẹ con tình cờ gặp trên đảo

Chị Tâm cho biết, chi phí thuê homestay trên đảo từ 400.000-600.000 đồng/đêm. Chị thường tự nấu ăn các bữa chính để đảm bảo dinh dưỡng, đúng khẩu vị của các con.

Kết thúc chuyến đi, 3 đứa trẻ trở về Hà Nội với làn da rám nắng và "ba lô chứa đầy kỷ niệm".

"Nhìn thấy các con mạnh dạn, tự tin, rắn rỏi thấy rõ, tôi và chồng đều thấy chuyến đi này đáng giá", chị Tâm tâm sự.

Ảnh: NVCC