Sáng 14/3 (giờ Việt Nam), lễ viếng ca sĩ Kasim Hoàng Vũ được tổ chức tại Houston, Texas (Mỹ). Nhiều đồng nghiệp từ khắp nơi đã đến tiễn đưa anh trong chặng đường cuối.

Mẹ già đứng trước quan tài con

Hình ảnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt là cảnh bà Bích Phương, mẹ của Kasim Hoàng Vũ đứng nhìn con trai lần cuối trước khi nắp quan tài khép lại mãi mãi. Bạn thân của ca sĩ, anh Tony Phan, chia sẻ: "Nỗi đau lớn nhất là khi một người mẹ phải đứng trước quan tài, nhìn con trai mình lần cuối trước khi họ đóng nắp lại mãi mãi".

Nhiều đồng nghiệp đến dự tang lễ Kasim Hoàng Vũ. Mẹ anh được dìu vì đứng không vững.

Bà Bích Phương gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp trong và ngoài nước đã thương yêu con trai bà, nếu con trai có gì sai sót, bà mong mọi người hãy lượng thứ. Bà chia sẻ: "Kasim không bao giờ là người xấu, luôn sống với tấm lòng và trách nhiệm thương yêu cộng đồng. Nếu Kasim xấu, con không thể là người con hiếu thảo với mẹ như vậy được".

Mẹ Kasim Hoàng Vũ đau đớn bên con trai:

Đồng nghiệp vượt nghìn dặm, nghĩa tình không phai

Ca sĩ Duy Trường, người bạn thân thiết với gia đình Kasim, xúc động ghi lại không khí tang lễ. Vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc lái xe từ Dallas không giấu được nước mắt khi nhìn thấy Kasim lần cuối. Danh ca Hương Lan cũng đến thắp nén hương cho nam ca sĩ.

Quang cảnh không gian tang lễ Kasim Hoàng Vũ.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh bay từ California sang Houston để tiễn biệt người em. Trên trang cá nhân, cô viết những dòng chữ xót xa: "Kasim ơi, chị đang bay qua Houston để tiễn em đoạn đường cuối đây. Nợ trần em đã trả hết nên bây giờ cứ nhẹ nhàng mà đi".

Cô nhìn nhận Kasim đã sống một cuộc đời rất thật, có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu lòng như tất cả mọi người, đồng thời mong những ai từng hiểu lầm, từng nói lời cay nghiệt với anh hãy lặng im khi người đã ra đi.

Gần 3 năm chiến đấu với bạo bệnh

Kasim Hoàng Vũ qua đời ngày 1/3 tại Mỹ. Giữa năm 2023, anh nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán mắc u xương hàmTháng 8/2024, anh tiếp tục phải lên bàn mổ lần thứ hai. Đầu năm 2025, anh trải qua thêm một ca phẫu thuật nữa.

Cuối năm 2025, bác sĩ chỉ định anh phẫu thuật thay xương hàm nhân tạo để thuận tiện cho sinh hoạt, song kế hoạch phải tạm hoãn vì chưa sắp xếp được lịch mổ phù hợp. Những ngày cuối đời, một phần gương mặt Kasim Hoàng Vũ bị hoại tử do khối u.

Dù chống chọi với bệnh tật, Kasim vẫn giữ tinh thần lạc quan, ít khi than vãn với bạn bè. Khi sức khỏe tạm ổn, anh tự đứng bếp, duy trì công việc buôn bán tại nhà hàng. Nghệ sĩ Thúy Nga, người từng nhiều lần đến thăm anh tại Mỹ, chia sẻ: "Tôi khâm phục Kasim vì không hiểu sao anh ấy lại làm được như vậy. Tôi cảm giác Kasim cố gắng làm việc để chống chọi với nỗi đau của mình, siêng năng, chịu khó".

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, có bố là người Ai Cập, mẹ là ca sĩ nhạc rock Bích Phương. Anh được khán giả chú ý khi đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao mai điểm hẹn năm 2004, nổi tiếng với giọng ca nội lực qua nhiều ca khúc như Vì yêu, Vì sao, Vì em, Đôi mắt Pleiku.

