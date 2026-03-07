Anh Tony Phan - bạn thân ca sĩ Kasim Hoàng Vũ - chia sẻ với VietNamNet, 5 ngày qua, ca sĩ Bích Phương suy sụp.

Bà trầm lắng, ít giao tiếp với người xung quanh, gần như không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng hễ nhắc tới con trai, bà lập tức bật khóc.

Bích Phương cũng gần như không ăn uống, thỉnh thoảng dùng chút sữa hoặc vài mẩu bánh mì. Bà tiều tụy, gầy đi trông thấy.

Khi bạn bè của con trai lo lắng, bà nói đừng lo cho mình mà hãy tập trung chuẩn bị hậu sự cho Kasim Hoàng Vũ.

Sau khi cùng bà Phương đưa thi thể Kasim Hoàng Vũ về Nhà quàn Vĩnh Phước ở Houston, Texas (Mỹ), Tony Phan tiếp tục phụ gia đình chuẩn bị đám tang.

Những ngày qua, hôm nào anh cũng lái xe khoảng 30 phút sang nhà Kasim Hoàng Vũ, chở bà Phương đi chọn quan tài, mua đồ cúng và giải quyết các thủ tục liên quan.

Kasim Hoàng Vũ bên mẹ - ca sĩ Bích Phương. Ảnh: FBNV

Bà Phương muốn chặng cuối cuộc đời con trai thật hoàn hảo nên rảo quanh 4-5 khu chợ lớn, tỉ mẫn chọn từng chiếc lư hương, cốc nến sao cho ưng ý nhất - phần không thể thiếu trong đám tang theo nghi lễ Phật giáo.

Sau 1 ngày bận bịu, bà về nhà dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc của Kasim Hoàng Vũ.

Tony Phan lo bà Phương đau buồn, cô đơn nhưng bà nói vẫn ổn và muốn ở một mình để tâm sự với con.

Sắp tới, anh sẽ tranh thủ cùng mẹ Kasim Hoàng Vũ đi in di ảnh, chuẩn bị video tư liệu và lên chương trình đón tiếp khách viếng đám tang.

Ở texas, Kasim Hoàng Vũ không có người thân nên Tony Phan cùng những người bạn của anh sẽ phụ bà Phương mọi thứ đến khi hậu sự hoàn tất.

Đám tang của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ sẽ diễn ra vào ngày 13-14/3 tại Houston, Texas. Sau đó, gia đình sẽ đưa linh cữu đi hỏa táng vào 15h ngày 15/3.

Kasim Hoàng Vũ lạc quan ở giai đoạn đầu của bệnh tật

Mi Lê