Anh Tony Phan - bạn thân ca sĩ Kasim Hoàng Vũ chia sẻ với phóng viên VietNamNet, đám tang đã được chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ đến ngày 13/3 (giờ Mỹ) là mọi thủ tục được tiến hành.

"Kasim mất hôm 1/3 nhưng phải hơn 10 ngày sau mới tổ chức đám tang. Thứ nhất, do cậu ấy mất quá đột ngột mà cô Phương loay hoay, nhất thời không tìm được các giấy tờ như số an sinh xã hội để lo thủ tục. Thứ hai, nhà quàn ở Houston đang rất đông, ai mất cũng phải chờ đến ngày của mình mới được làm đám tang", anh chia sẻ.

Hiện tại, ca sĩ Bích Phương - mẹ Kasim Hoàng Vũ đã tạm thời bình ổn tâm trạng. Bà hiện lo toan làm sao để đám tang của con trai thật hoàn hảo để anh yên lòng ra đi.

Anh Tony Phan nói thêm những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn liên quan sự ra đi của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Anh nhấn mạnh Kasim Hoàng Vũ không nghèo khó, cuối đời chật vật như tin đồn.

Bà Bích Phương trong căn nhà chứa đầy kỷ niệm giữa hai mẹ con. Ảnh: NVCC

"Tin đồn khá vô lý vì cậu ấy sở hữu 2 căn nhà lớn ở Mỹ. Cô Phương tài chính ổn, ở Việt Nam còn có biệt thự. Ở Houston, hai mẹ con ở 1 căn, căn còn lại cho thuê, ít nhất cũng vài nghìn USD/tháng. Do bệnh tật, Kasim không thể hát được nữa nên mở nhà hàng để có việc làm cho vui", anh nói.

Liên quan "đêm nhạc quyên góp từ thiện" hồi tháng 8/2024, anh Tony nói mình và 1 người bạn đồng tổ chức chương trình này với mục đích đánh dấu sự kiện ca sĩ Kasim Hoàng Vũ giã từ sân khấu.

"Lúc đó, Kasim và bạn bè xung quanh đều chắc chắc cậu ấy không thể tiếp tục hát nên chúng tôi mới tổ chức chương trình để tiễn Kasim rời sân khấu. Chương trình được nhiều ca sĩ đến ủng hộ, hát góp vui. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đó không phải chương trình 'gây quỹ' và không ngờ nó khiến Kasim bị đồn nghèo khó, chật vật", nguồn tin cho hay.

Những ngày qua, Tony Phan xóa hết bình luận tiêu cực trên trang cá nhân vì sợ bà Bích Phương đau lòng nếu đọc được.

"Theo những gì tôi biết, Kasim sống vô tư, cuộc sống chỉ xoay quanh ca hát và nhậu nhẹt. Chúng tôi hay nói chuyện tào lao, chưa bao giờ đề cập các vấn đề to tát", anh kể.

Đám tang của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ sẽ diễn ra vào ngày 13-14/3 tại Houston, Texas. Sau đó, gia đình sẽ đưa linh cữu đi hỏa táng vào 15h ngày 15/3.

Mi Lê