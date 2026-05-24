MS 2026.134

Người mẹ đơn thân và chuỗi bi kịch nối dài

Tại thôn 12, xã Sơn Hồng (Hà Tĩnh), khi nhắc đến hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thương (SN 1981), nhiều người dân không khỏi xót xa. Cuộc đời người phụ nữ ấy là chuỗi ngày dài chất chứa những mất mát và bất hạnh.

Bé Linh bên cạnh người mẹ mắc bệnh ung thư. Ảnh: Sỹ Thông

Năm 2017, chị Thương bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ với hai bàn tay trắng. Thời điểm đó, con gái thứ hai của chị là bé Nguyễn Diệu Linh còn chưa chào đời.

Một mình chị vừa làm cha, vừa làm mẹ, gồng gánh nuôi con trai đầu là Nguyễn Hoàng (SN 2006) và bé Linh trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề.

Thế nhưng, biến cố vẫn chưa dừng lại.

Đầu năm 2024, sau thời gian dài bị đau lưng và sụt cân nghiêm trọng, chị Thương đến bệnh viện thăm khám. Từ bệnh viện ở Hà Tĩnh, chị được chuyển ra Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội).

Tại đây, người mẹ nghèo gần như suy sụp khi bác sĩ kết luận chị mắc ung thư vú giai đoạn 3T, đã di căn nặng. Trước cú sốc này, chị Thương ngã quỵ ngay nơi hành lang bệnh viện.

Những đợt xạ trị đau đớn khiến mái tóc của chị Thương rụng dần. Ảnh: Sỹ Thông

Kiệt quệ vì chi phí điều trị quá lớn

Theo phác đồ điều trị, sau 4 mũi xạ trị đầu tiên, chị Thương phải bước vào giai đoạn điều trị chuyên sâu với chi phí rất đắt đỏ.

Mỗi mũi xạ trị theo phác đồ mới có giá lên tới 33 triệu đồng. Với tổng cộng 18 mũi theo chỉ định, số tiền cần điều trị lên tới hơn nửa tỷ đồng – con số vượt xa khả năng của người mẹ nghèo đơn thân.

Gia đình chị cũng đã xoay xở vay mượn khắp nơi để cứu chữa cho chị. Tuy nhiên, sau khi cố gắng chi trả được 3 mũi xạ trị, nguồn tài chính của gia đình hoàn toàn cạn kiệt.

Không còn khả năng tiếp tục điều trị, chị Thương buộc phải dừng xạ trị để chuyển sang phẫu thuật cắt bỏ khối u bên vú trái. Song để duy trì sự sống và ổn định bệnh tình, bác sĩ yêu cầu chị tiếp tục xạ trị hoặc phẫu thuật cắt hạch ở khối u bên vú phải.

Không tiền bạc, không công việc ổn định, người mẹ nghèo đành ngậm ngùi rời bệnh viện về quê, phó mặc số phận cho may rủi.

Để có tiền rau cháo qua ngày, chị gắng gượng chút sức tàn ngồi bên chiếc máy khâu cũ, nhận sửa quần áo và giặt giũ thuê cho bà con lối xóm.

Chị Thương ngã khuỵ ngay hành lang bệnh viện khi cầm kết quả khám: ung thư vú giai đoạn 3T, đã di căn nặng

Tháng 6/2025, hy vọng từng nhen nhóm khi một công ty may mặc gần nhà tuyển dụng công nhân. Chị Thương xin vào làm với mong muốn có đồng lương ổn định để nuôi con. Nhưng rồi nghịch cảnh lại tiếp tục xảy đến. Nhà máy không xuất được hàng, công nhân nhiều tháng không có lương.

"Mong mọi người cứu mẹ cháu với"

Nhắc về cái Tết vừa qua, chị Thương bật khóc: “Nợ nần chồng chất, công ty chưa trả lương, ba mẹ con chỉ dám mua vài lạng hạt dưa cho có không khí Tết. Còn bánh chưng và đồ ăn là nhờ bà ngoại với hàng xóm thương tình đem sang cho”.

Vì mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, con trai chị phải gác lại giấc mơ học hành, nghỉ học từ năm lớp 11 để vào miền Nam làm thuê, mong phụ giúp mẹ nuôi em gái.

Hiện tại, ba mẹ con chị đang sống trong căn nhà thực chất chỉ là một ki-ốt nhỏ rộng khoảng 10m². Căn phòng dựng tạm bằng mái tôn và tấm nhựa ấy là tài sản duy nhất mà bà Hà Thị Linh (70 tuổi, mẹ chị Thương) dành dụm cho con gái.

Bên trong gần như không có vật dụng giá trị nào ngoài chiếc giường ngủ chung và hai chiếc máy khâu - phương tiện mưu sinh duy nhất của người mẹ đang chống chọi với bệnh tật.

Nhắc đến mẹ, bé Nguyễn Diệu Linh nghẹn ngào: “Mỗi lần thấy mẹ đau đớn vì bệnh tật, cháu chỉ muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ. Nhưng cháu còn nhỏ quá, chưa thể kiếm tiền nuôi mẹ. Cháu mong mọi người cứu mẹ với, vì mẹ là chỗ dựa duy nhất của cháu”.

Lời cầu cứu của bé Linh, ai nghe cũng thấy xót xa.

Những lúc sức khoẻ tạm ổn, ai thuê may vá hoặc sửa quần áo chị đều cố gắng làm để kiếm thêm tiền nuôi con. Ảnh: Sỹ Thông

Xác nhận hoàn cảnh của chị Thương, bà Nguyễn Thị Nở, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sơn Hồng cho biết: “Chị Thương là hộ nghèo ở địa phương. Bản thân chị mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có việc làm ổn định, một mình nuôi con nhỏ. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để chị có cơ hội tiếp tục điều trị, kéo dài sự sống nuôi con khôn lớn”.

Bạn đọc giúp chị Nguyễn Thị Thương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.134 (chị Nguyễn Thị Thương) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Thương theo địa chỉ: thôn 12, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0972739644

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.