MS 2026.127

Lửa xăng bao trùm toàn thân bé gái 4 tuổi

Căn nhà nhỏ của gia đình bà Hoàng Thị Hoa (SN 1980) và ông Trần Quốc Thọ (SN 1979) ở thôn Thuận Hoan, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị gần như không có tài sản gì đáng giá.

Con gái bà Hoa là chị Trần Thị Nga (SN 2001) kết hôn năm 2019. Hai con gái lần lượt chào đời là bé Đinh Bảo Anh (SN 2020) và Đinh Bảo Yến (SN 2022). Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chị không hạnh phúc. Sau nhiều lần mâu thuẫn, chị Nga ly hôn khi tuổi đời còn rất trẻ rồi đưa hai con về nhà ngoại nương nhờ.

Mới 4 tuổi, bé Đinh Bảo Yến đã trải qua 12 ca phẫu thuật ghép da sau vụ bỏng xăng kinh hoàng. Ảnh: Hải Sâm

Để có tiền nuôi con, chị Nga phải ra Bắc Ninh làm công nhân với mức lương khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Những tháng có tăng ca, chị mới dành dụm thêm được ít tiền gửi về quê cho ông bà chăm cháu.

Nhưng tai họa ập đến vào một ngày tưởng chừng bình thường. Hôm đó, gia đình mua 5 lít xăng đựng trong can dầu ăn cũ, để trước sân nhằm đổ vào xe máy đưa các cháu đi học. Thấy chiếc can có quai, bé Bảo Yến kéo xuống khu bếp phía sau nhà để chơi.

Trong lúc cố nâng qua bậc thềm, chiếc can bất ngờ rơi xuống, bật nắp khiến xăng tràn ra gặp lửa và bùng cháy dữ dội.

Những vết sẹo chằng chịt, có những vùng da vẫn rỉ máu, đau đớn đến mức bé không thể đi lại được. Ảnh: Hải Sâm

“Lúc đó tôi đang ở bể nước cách mấy bước chân, nghe cháu la thất thanh nên chạy lại kéo cháu ra. Lửa phủ kín người cháu, cháy sang cả hai chân tôi.

Đúng lúc ấy, ông ngoại cháu đi làm về, vội chụp chiếc chăn giữa nhà trùm lên người cháu để dập lửa rồi tức tốc đưa cháu đi cấp cứu. Tôi lúc ấy không còn cảm giác đau nữa, chỉ biết chạy theo cháu, chân bỏng rát mà không hay”, bà Hoa nghẹn ngào kể lại.

Căn bếp nơi bé Bảo Yến bị bỏng xăng. Ảnh: Hải Sâm

12 ca phẫu thuật đau đớn của cô bé 3 tuổi

Sau một đêm điều trị tại Bệnh viện Cuba - Đồng Hới, bé Bảo Yến được chuyển thẳng vào Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Suốt 3 tháng ròng rã, Bảo Yến phải trải qua 12 ca phẫu thuật ghép da đầy đau đớn. Vết bỏng độ 2-3 chiếm khoảng 30% diện tích cơ thể khiến phần lớn vùng da từ lưng trở xuống bị tổn thương nghiêm trọng, nhiễm trùng máu và đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ cả hai chân.

Với một đứa trẻ mới lên 4 tuổi, mỗi lần ghép da là một cuộc chiến sinh tử. Các bác sĩ liên tục phải cắt lọc vùng da chết, lấy phần da còn lành trên cơ thể để ghép trở lại.

Sau mỗi ca mổ kéo dài hàng giờ đồng hồ, bé lại thêm kiệt sức bởi đau đớn và những vết thương chồng chất lên nhau.

Mỗi đêm nghe tiếng cháu khóc thét vì đau, bà Hoa chỉ biết ôm cháu vào lòng rơi nước mắt. Ảnh: Hải Sâm

“Cháu đau đến mức không cựa quậy nổi, cứ mê man suốt. Có hôm tôi vừa đút nước cháo loãng cho cháu vừa khóc, nước mắt còn nhiều hơn cháo…”, bà Hoa bật khóc.

Sau hàng loạt cuộc phẫu thuật, cơ thể bé Bảo Yến gần như không còn chỗ nào lành lặn. Lưng, bụng, chân tay, thậm chí cả khuôn mặt đều chằng chịt sẹo. Những vị trí lấy da đau âm ỉ, còn vùng ghép da thường xuyên nứt toác, rỉ máu.

Hiện tại, bé chỉ ăn được cháo và uống sữa, hầu như phải nằm một chỗ. Mỗi lần muốn đi lại, ông bà phải dìu từng bước. Nhưng chỉ cần co chân, các vết sẹo căng cứng lại khiến bé đau đớn bật khóc.

“Trước khi Bảo Yến bị bỏng xăng, chồng tôi cũng bị ngã gãy chân. Dù sức khỏe giảm sút nhưng ông vẫn đi phụ hồ kiếm tiền thuốc men cho cháu. Còn tôi trước đây đi bóc vỏ keo tràm thuê, nhưng từ ngày cháu bị nạn phải ở nhà chăm sóc nên không thể làm được gì nữa”, bà Hoa chia sẻ.

Chi phí điều trị cho bé Bảo Yến đến nay đã vượt quá 200 triệu đồng, trong khi hành trình điều trị của bé còn dài với chi phí tốn kém. Ảnh: Hải Sâm

Theo gia đình, chi phí điều trị cho bé Bảo Yến đến nay đã vượt quá 200 triệu đồng. Gia đình phải vay mượn khắp họ hàng, làng xóm nhưng hiện vẫn còn gánh khoản nợ hơn 100 triệu đồng.

Trong khi đó, hành trình chữa trị của cô bé vẫn chưa dừng lại. Sau đợt phẫu thuật này, bé cần tiếp tục điều trị sẹo, tập vật lý trị liệu để có hy vọng đi lại bình thường, cùng nhiều lần tái khám kéo dài.

“Ngày nào tôi cũng phải rửa vết thương, bôi thuốc cho cháu vì nhiều chỗ còn tứa máu, chưa lành hẳn. Chỉ cần sơ suất là có thể nhiễm trùng”, bà Hoa nói.

Ở nơi xa, người mẹ trẻ vẫn tiếp tục làm công nhân, chắt chiu từng đồng gửi về quê chữa bệnh cho con. Điều gia đình mong mỏi nhất lúc này là có thêm điều kiện để tiếp tục điều trị cho bé Bảo Yến, để một ngày nào đó em có thể tự bước đi như bao đứa trẻ bình thường khác.

Căn nhà ông bà ngoại bé Bảo Yến không có tài sản gì đáng giá. Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với VietNamNet, ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú cho biết, bé Đinh Bảo Yến bị bỏng nặng, gia đình đã phải chạy chữa tốn kém nên cuộc sống hiện vô cùng khó khăn.

“Mẹ cháu đi làm công nhân xa nhà, ông bà ngoại phải vay mượn khắp nơi để cứu chữa cho cháu. Hiện cháu còn cần tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng trong thời gian dài. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc gần xa để cháu Bảo Yến có thêm hy vọng vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Phương chia sẻ.

Bạn đọc giúp bé Đinh Bảo Yến có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.127 (bé Đinh Bảo Yến) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Hoàng Thị Hoa (bà ngoại bé Yến) theo địa chỉ: Thôn Thuận Hoan, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0339756903

